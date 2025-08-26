Cinthia Fernández desafió los límites de la censura al bajarse el pantalón en Instagram

Si hay algo a lo que Cinthia Fernández nunca dice “no” es al exhibicionismo, y es que aunque gran parte del contenido que comparte en sus redes sociales tenga que ver con sus hijas, también preponderan las fotografías o los videos osados en los que desafía la censura al “mostrar de más”.

Cinthia posó desde todos los ángulos

Durante el Halloween pasado, Cinthia sorprendió con un disfraz de presidiaria que constaba de un crop top blanco con un pronunciado escote y mangas gruesas en la parte superior, mientras que en la inferior llevó un pantalón naranja desabotonado y con el cierre bajo que dejaba ver la bombacha igualmente blanca que utilizaba por debajo.

Y al look le agregó un maquillaje estilo gótico que se basó en un tinte negro en la boca y en los ojos -con un smokey eyes desprolijo que aspiraba a mostrar una imagen descuidada-, y con gran volumen en el pelo para lucir despeinada.

La temática del video seguía uno de los ‘trends’ más virales de TikTok en que el protagonista se mantenía inmóvil en una misma postura, y cuando la música cambiaba, se presentaban planos fugaces con posiciones muy distintas y hasta alocadas; sin embargo, Cinthia le agregó una marca personal cuando hizo caer su pantalón intencionalmente al mover las caderas.

Cinthia Fernández al borde de la censura.

Cómo reaccionaron los fanáticos de Cinthia Fernández al posteo

La bailarina escribió en la descripción del posteo que realizó hace una semana: “Dulce o truco? Halloween…Y yo estoy guardada! Cuantos años me dan? Que hacen hoy?”, buscando crear un espacio de interacción con los usuarios, y fue algo que de hecho funcionó ya que recibió cientos de comentarios.

El osado video de Cinthia Fernández que la dejó al borde de la censura.

“Quedate ahi adentro Fantasma”. “Perpetua”, “Jajajaja el final mortal jajaja q lindo q disfrutes de tu vida” y “Dulce - Te Doy cadena perpetua”, fueron algunos de los mensajes que recibió, y además logró juntar más de un millón de reproducciones y miles corazones rojos.