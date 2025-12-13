Celeste Cid se sumó a la tendencia de la temporada con un vestido color verde al estilo de los años 60

Celeste Cid a lo largo de los años ha logrado ganar un lugar en el corazón del público. Su carisma y talento traspasa la pantalla. Es una de las actrices más queridas de la Argentina. Su carrera artística comenzó desde pequeña y no solo triunfa como actriz sino también como influencer de la moda.

En Instagram tiene millones de seguidores que día a día esperan por sus looks. Marca tendencia y es una verdadera referente fashionista. Las vanguardias del momento son su especialidad y combina a la perfección los últimos gritos del mundo de la moda. Explora las nuevas tendencias y no duda en arriesgar con looks únicos.

Vestido mega ajustado verde y lunares blancos: Celeste Cid marcó tendencia con un look inspirado en los años 60

Le pone su impronta a cada outfit y se roba la mirada de todos sus seguidores con producciones fotográficas únicas. Sabe a la perfección que prendas elegir para resaltar su figura y no pasar desapercibida. Los diseñadores de moda más importantes siempre la buscan.

Celeste Cid compartió una producción de fotos que dejó a todos sin palabras. Posó con un vestido vintage. Con un estilo de los años 60. Y se sumó a la tendencia del verano que son los lunares pueden ser de tamaño pequeño, medianos o grandes. La actriz apostó por un vestido verde con lunares blancos. De escote rectangular. Mega ajustado al cuerpo. Para el peinado llevó el cabello atado y utilizó flequillo. Como accesorio llevó un mini sobre también en color verde. La publicación causó sensación y los mensajes de halagos no se hicieron esperar.

Vestido mega ajustado verde y lunares blancos: Celeste Cid marcó tendencia con un look inspirado en los años 60

Celeste Cid dio cátedra de estilo con un vestido con lunares mega tendencia

La actriz cosecha suspiros a cada paso que da. Las tendencias de la moda nunca escapan a su radar. Dueña de un estilo único. Es una verdadera referente fashionista y no conoce de límites a la hora de combinar diferentes estilos.

Vestido mega ajustado verde y lunares blancos: Celeste Cid marcó tendencia con un look inspirado en los años 60

Celeste Cid modeló con un look en color verde y lunares blancos mega tendencia. Un vestido que se llevó los aplausos de todos. Sin lugar a dudas, es una verdadera referente fashionista y los must de la temporada nunca escapan de su radar.