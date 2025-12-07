Cande Tinelli eligió los jeans tendencia y los combinó con un accesorio must: “Vestite conmigo”

Cande Tinelli derrocha audacia con cada publicación que comparte en Instagram. Tiene millones de seguidores en Instagram. Marca tendencia y ninguna novedad del mundo de la moda se le escapa. Siempre va por más. Es una verdadera it girl.

La foto de Cande en lencería roja.

Cande Tinelli compartió un video en donde mostró como elige cada una de las prendas para su look. La influencer apostó por el jean tendencia del momento. De calce holgado y con roturas en toda la pierna. El look total denim fue todo un éxito. Y la estrella para darle el toque final al outfit fue un cinturón en color negro repleto de tachas. Un accesorio que pisa fuerte para este verano 2026. La publicación causó sensación entre sus seguidores. El video no pasó desapercibido y dio cátedra de estilo.

