Britney Spears conquistó los corazones de sus fanáticos al posar con un mini vestido rosa y sin corpiño

Britney Spears es muy activa en su perfil de Instagram, ya que suele mantener actualizados a los millones de usuarios que la siguen con todas las actividades que realiza durante su día a día, o para compartir con ellos los momentos de diversión y entretenimiento que vive en su casa.

Tal como ocurrió en esta ocasión, en la cual la cantante se filmó desde el jardín con un osado look primaveral: se trató de un escotado mini vestido rosa con manga largas que develaba la ausencia de corpiño, dado que se ajustaba a la figura de su cuerpo, y botas blancas abullonadas con punta estrecha.

Al mismo tiempo, la cantante sumó delicados collares dorados en su cuello que aportaban elegancia, y peinó su cabello con el característico semirecogido que acostumbra a presentar en sus posteos.

Qué mensaje dejó Britney en su posteo.

La cantante abordó la cuestión del bullying escolar desde la descripción de su publicación, invitando a la reflexión a los millones de usuarios que la siguen. “En un mundo en el que las mujeres son tan increíblemente sensibles, es extremadamente importante mantener el equilibrio, de lo contrario nuestras emociones pueden tomar el control y escuchamos a nuestro lado emocional... ‘equilibrio’ y ‘límites’ son dos palabras tan maravillosas para ser limpias y sanas”, comenzó escribiendo.

Y seguido, se adentró en la temática a abordar: “En un mundo en el que el porcentaje de acoso escolar está en su punto más alto, es importante escuchar la forma en la que nos hablamos unos a otros. ¡Siempre me han dicho que las chicas felices son siempre las más guapas, pero ahora si eres feliz eso está muy mal visto... dos de mis amigas tienen hijos en el colegio y es chocante lo mala que puede llegar a ser la gente!”, expresó con molestia.

“Mira, he sido bendecida... nunca tuve el problema de que las personas hieran mis sentimientos, me desmoralicen, o me lleven más abajo de lo bajo! La gente afortunadamente siempre estuvo a la altura de mis expectativas, ¡recuerda los límites!”, concluyó.