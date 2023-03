Britney Spears colmó de elegancia las redes al lucir un vestido blanco al cuerpo y un mini saco rosado: “Toxic”

Britney Spears ha sido una de las figuras que marcó la industria musical con temas que continúan siendo grandes éxitos en la actualidad, como “Baby One More Time” y “Oops, I Did It Again”, pero aun estando lejos de los escenarios, la cantante continúa triunfando en las redes sociales con los contenidos que comparte.

Britney Spears enamora a sus fanáticos. Foto: Instagram/britneyspears

Desde osados posteos que desafían la censura al mostrarse desnuda y con emojis cubriendo solo algunas partes de su cuerpo, hasta videos que exhiben las prendas elegidas para salir, la artista causa hace vibrar Instagram y enamora a los casi 42 millones de usuarios que la siguen.

Britney Spears esquivó la censura Foto: instagram/Britneyspears

Y lejos de ser esta la excepción, Britney lució un vestido blanco al cuerpo que llevaba un escote corazón estilo strapless y falda entubada con un tajo en la parte inferior trasera, al que acompañó con un mini saco rosado con detalles negros y botones dorados. Se trató de un outfit colmado de elegancia y glamour al que complementó con sandalias negras de taco aguja y un semi recogido en el cabello.

Cómo reaccionaron los usuarios al posteo de Britney Spears

Hace solo 12 horas que la cantante publicó el video al que acompañó con la descripción: “El traje estaba dando azafata ‘Toxic’”, y hasta el momento obtuvo casi 201 mil corazones rojos.

Britney Spears conquistó con su look. Foto: Instagram

Sin embargo, Britney decidió desactivar los comentarios de la publicación como medida de seguridad para evitar las críticas y los comentarios negativos.