Aliado fashion: el codiciado accesorio de perlas que impone la China Suárez esta temporada.

Referente de miles de jóvenes que siguen sus pasos, los looks de la China Suárez siempre son dignos de admirar. Y aunque suele jugar con la combinación de estilos, hay un accesorio que no se cansa de amortizar: el collar de perlas.

Este nuevo aliado de la actriz y cantante está presente en cada outfit que comparte y sus seguidores lo celebran. Desde el look más urbano, al más elegante para salir de fiesta o a un evento de gala.

La China lució su accesorio favorito para una salida nocturna más arreglada. Foto: Instagram

CÓMO ES EL COLLAR DE PERLAS ALIADO DE LA CHINA SUÁREZ

El accesorio estrella de Eugenia, objeto de deseo de miles de seguidores de la actriz, es un collar corto de perlas con un dije protagonista. Esta pieza que la cantante elige para completar cualquier look tiene forma de chapita y se complementa, literalmente, con cualquier outfit que la China trae a la escena instagramera.

La China y sus camaléonicos looks, pero siempre con el mismo collar de perlas. Foto: Instagram

Fanática de la moda, la China no tiene problema en repetir prendas o accesorios si estos la representan o le dan el toque final necesario a un look. Tanto que no para de marcar tendencia con sus combinaciones, incluso las más clásicas. Sólo o con más de un collar haciendo juego, generando un efecto layering, la China lo elige para toda ocasión.

La China y su collar infaltable combinado con otros. Foto: Instagram

EL ACCESORIO MÁS VERSATIL DE LA CHINA SUÁREZ

Desde una microbikini negra en la playa, hasta el vestuario más elegante para una noche de gala, el collar de perlas acompañó los looks de la China aportándole su cuota chic.

Para la playa la China elige también el collar de perlas con dije. Foto: Instagram

Incluso para sus outfits de entrecasa, con los pijamas más cancheros de pantalón y camisa abotonada, la intérprete no se sacó su amado accesorio que a esta altura es definitivamente uno de sus favoritos.

El collar de perlas es un básico de entrecasa para la actriz y cantante. Foto: Instagram

En el exterior o en Argentina, la China Suárez no para de marcar tendencia y generar admiración por sus elecciones fashionistas. Siempre audaz para vestir, la actriz no teme lucir las prendas más excéntricas y jugar con los colores, estampados y texturas. Y lejos de no permitirse repetir prendas, demuestra que sabe amortizar y muy bien sus accesorios.