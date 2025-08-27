Ailén Bechara se mostró al natural y sorprendió a todos: “¿Ven que todo no es lo que parece?”

Ailén Bechara se sumó al grupo de famosas que han decidido utilizar su perfil de Instagram para enviar un mensaje sobre los cuerpos reales, justo en tiempos donde las redes sociales y los filtros en esta muestran una realidad distorsionada, generando problemas de salud como la dismorfia corporal.

Hace un tiempo Bechara compartió en su cuenta de Instagram una foto donde se mostró al “total natural”: con ropa deportiva y al rayo del sol. Además, la modelo escribió un reflexivo mensaje sobre el físico y “los cuerpos ideales”.

Ailén Bechara usó una trikini tremenda en las playas de España

“¿Ven que no todo es lo que parece? Es la pose, la luz, el enfoque. Es, muchas veces, la irrealidad que queremos mostrar”, empezó escribiendo la modelo y mamá de Francisco.

Ailén Bechara posó con brillitos y enamoró a todos.

Luego agregó: “Hace mucho quiero hacer este posteo. Quiero Contarles un poco de mí y las miles de inseguridades que siempre me produjo mi cuerpo. Ya cansada de tener que posar para la foto y siempre salir bien, con un cuerpo que “posado”.

Ailén Bechara posó divertida frente al espejo

Las fotos de Ailén Bechara al natural

“Sale bien, pero jamás fue mi realidad. Siempre viví queriendo tapar mi panza, esa parte que tanto me incomodaba. Quería el cuerpo que me mostraban las revistas o blogs. Jamás tuve panza chata, cosa que me produjo miles de trastornos y problemas a lo largo de mi vida”, señaló.

Ailén Bechara

Luego, en su extenso texto, se lee: “Muchos dirán: ¿Pero vivís de eso, como hiciste? No se imaginan las cosas que he hecho para estar con “el cuerpo deseado”. Pase por miles de dietas, dietas de moda, gimnasios, médicos, cirugías. Pasé, por tanto, que es una locura. ¿Ir a la playa y sentirme libre? Todavía recuerdo aquel verano donde no me sacaba la remera para que no vean mi panza. Siempre quería mostrarme superbién y perfecta. ¡Pero ya basta!”

“Muchas mujeres me motivaron e incentivaron a mostrarme como soy. Soy real, soy humana. No estoy embarazada. Amo comer!. Trato de ser saludable y llevar una vida y sana. Pero mi cuerpo es este, lo acepto y lo amo”, aseguró.

Ailén Bechara

Finalmente agregó: “Quiero decirles, que dejen de compararse, de juzgarse. La vida real y la vida misma no pasa por instagram. Todos elegimos la mejor foto para publicar, pero no quiere decir que esa sea la realidad. ¡Todas o la gran mayoría tenemos panza, celulitis, rollos, hinchazón, Ámense!!!!!! Así como son”.