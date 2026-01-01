Agustina Cherri marcó la tendencia de la temporada con un vestido lencero y dio cátedra de estilo con un look total black

Agustina Cherri es una verdadera reina del estilo. Es una de las actrices más reconocidas del ambiente artístico argentino. Tiene un carisma sin igual. Su impronta traspasa la pantalla y a lo largo de los años ha logrado ganar un lugar en el corazón del público.

No solo brilla en el set de filmación, sino también como influencer fashionista posando con las prendas tendencia de la temporada. Sin lugar a dudas, destaca en cada publicación que comparte. Colecciona los likes de sus fans.

Agustina Cherri causó sensación con un vestido lencero total black y marcó la tendencia de la temporada

Marca tendencia. Las prendas vanguardistas son su especialidad y no duda en combinar diferentes diseños, texturas y colores para crear conjuntos de prendas únicos. La actriz da cátedra de estilo. Sabe mezclar a la perfección diferentes texturas, colores y diseños. En su guardarropa brillan los must.

Agustina Cherri posó con un look total black ultra audaz. Un vestido de estilo lencero mega tendencia. Con escote pronunciado y detalle de encaje con diminutos breteles. La falda corta y de estilo holgado. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos bien marcado y así resaltar su mirada. Para los labios apostó por un color rojo con mucho brillo. Llevó el cabello suelto con ondas bien marcadas. La actriz dio cátedra y demostró ser una reina fashionista.

Agustina Cherri marcó tendencia con un look lencero ideal para las noches de verano

La actriz tiene una actitud única. Pasar desapercibida no es una opción para ella y siempre va por más. Le pone su impronta a cada conjunto de prendas que elige para vestir. Las prendas trendy del momento son su especialidad.

Agustina Cherri modeló con un vestido total black de estilo lencero en tendencia. Una prenda fresca y diminuta. Con escote pronunciado y detalles de encaje. La publicación fue todo un éxito y los likes no tardaron en llegar.