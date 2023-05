Agustina Añon deslumbró al lucir un imponente vestido y casi muestra de más

Agustina Añon es una de las influencers que más trasciende en las redes sociales estos días. De hecho, actualmente, la joven acumula más de 1 millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram con quienes a diario comparte sus mejores outfits.

Agustina Añon Foto: Instagram/agus_

En esta oportunidad, Agustina publicó una serie de cortos videos a través de las historias en los que se pudieron apreciar que lucía un imponente vestido que destacó su trabajada figura así también su espalda.

Agustina Añon Foto: Instagram

El vestido de Agustina Añon que se robó los suspiros de sus seguidores

De esta manera, se observó que Agustina optó por usar un vestido en tono blanco marfíl de manga larga. El diseño de la prenda llamó la atención debido a un corte irregular en la parte superior de la confección, el cual dejó uno de sus hombros al descubierto. La prenda apenas cubrió la zona de los muslos y permitió apreciar sus refinadas piernas.

La modelo modeló un vestido para el infarto y generó gran impacto en las redes sociales / Foto: Instagram Foto: Agustina Añon

Añon completó el look con un delicado par de sandalias negras de taco aguja y una cartera pequeña de mano rosada pálida dándole al look un toque chic y romántico. Como no podía ser de otra manera, Agustina dejó lucir su larga cabellera rubia, la que cubrió parte de su espalda que, inevitablemente, quedó a la vista de todos debido al profundo escote hasta la cadera en la parte trasera del vestido.

En cuanto al make up, la modelo optó por un maquillaje más bien natural por lo que colocó labial en tono nude en sus labios, enmascaró sus pestañas y sombreó los párpados de sus ojos con colores suaves.

En los clips que Agustina publicó a través de su cuenta de Instagram se la observó luciendo el impactante vestido blanco en un enorme elevador que en cuestión de segundos abrió sus puertas para que luego, la modelo luciera la prenda a lo largo de un extenso pasillo que le sirvió de pasarella para mostrarsela a todos sus seguidores.