A sus 72 años, Graciela Alfano encandiló con un minivestido plateado y se llevó todos los piropos

Graciela Alfano sin dudas sabe cómo dejar su marca en el espectáculo y también la rompe en las redes. En Instagram, donde ya pasó el millón de seguidores, tiene una comunidad fiel que no se pierde ni una de sus publicaciones. Siempre presente, combina looks, tips, reflexiones y, por supuesto, sus mejores producciones y looks.

Graciela Alfano tiene millones de seguidores en las redes.

En esta oportunidad, la vedette sorprendió a sus seguidores en Instagram con un video en el que se la puede ver con un minivestido de lentejuelas plateado al cuerpo y botas caña alta en color negro con hebillas.

“Quisiera que repitan mi oración diaria: ‘este mujerón en que me convertí, luchadora, capaz, auténtica, ni siquiera en mis peores momentos dejé de ser poderosa. No vine a pedir mi lugar, vine a ocuparlo’. Recuerden que van a ser valoradas por mujeres poderosas, las otras estarán destinadas a envidiarlas. Las quiero y bendigo", escribió en el epígrafe de la publicación, que no tardó en llenarse de likes y comentarios.

Graciela Alfano apuntó contra Telefe por una nota cancelada y Vero Lozano salió a responder

Graciela Alfano contó en “Los Profesionales” que tenía pactada una entrevista en Cortá por Lozano, pero que fue cancelada a último momento. Según la actriz, la nota estaba cerrada desde hacía tres semanas y sugirió que la decisión tuvo que ver con sus conflictos pasados con Susana Giménez. “Parece que alguien de la producción le dijo a la persona que está cerca de mí: ‘Mirá, acá hubo un dedo que bajó’”, lanzó, sin filtros.

Vero Lozano no tardó en responder desde LAM. Si bien evitó el conflicto directo, dejó en claro que la versión de Graciela no es del todo cierta: “Si ella cree que la bajó Susana, la bajó Susana. No la vamos a contradecir”, dijo con ironía. Además, se mostró molesta por la difusión de un audio privado que le había mandado a Alfano: “Me parece muy mal exponer un audio privado, pero lo hizo y está todo bien”.

Finalmente, Vero aclaró que la decisión fue tomada por uno de los productores del programa, y no por Susana ni por ella. “Estábamos buscando algo nuevo y Graciela ya había estado en varios programas”, explicó.