A sus 53 años, Mónica Ayos impuso tendencia con un look elegante al estilo tanguera

Mónica Ayos es una de las actrices y modelos más populares y queridas del mundo artístico argentino. En Instagram tiene millones de seguidores. Allí comparte diferentes momentos de su vida, rodeada de sus hijos y su esposo Diego Olivera.

Las publicaciones en donde podemos ver sus looks y sus prendas playeras son las que más likes cosechan por parte de sus fans. Tiene un carisma único que traspasa la pantalla. La combinación de estilos es su especialidad. Siempre está atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda.

El destape de Mónica Ayos en Miami: microbikini y mucha sensualidad

No duda en arriesgar con prendas jugadas y combinaciones al límite de la censura. Siempre va por más y desafía todas las reglas. Los looks en donde la audacia es protagonista son sus preferidos.

Mónica Ayos compartió una serie de imágenes que causaron sensación en Instagram. Jugó al límite de la censura con una camisa ultra escotada en color blanca y no llevó corpiño debajo. Sin lugar a dudas, no le teme a los flashes de las cámaras.

A sus 53 años, Mónica Ayos deslumbró con un look mega escotado y jugó al límite de la censura

El outfit generó un gran revuelo y los mensajes de halagos no se hicieron esperar en Instagram. Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas bien marcadas y como accesorio utilizó un sombrero. Eligió un maquillaje muy sutil.

Mónica Ayos cautivó aplausos con un outfit de tanguera

La actriz y modelo brilla con su estilo. Marca tendencia y siempre está a la vanguardia de las últimas novedades del mundo de la moda. Sus fans alucinan con cada imagen que publica en su Instagram.

Mónica Ayos compartió un look de alto impacto y sorprendió a todos. Modeló con una camisa en color blanca con mega escote y dejó muy poco para la imaginación. Dio cátedra de estilo y cosechó elogios.