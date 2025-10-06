A los 72 años, Graciela Alfano presumió su espectacular figura con un vestido con transparencias

Graciela Alfano tiene un estilo sin igual y no conoce de límites a la hora de lucir prendas al borde de la censura. Tiene millones de seguidores en Instagram y siempre sorprende con sus publicaciones. Su actitud no entiende de límites. Brilla en cada oportunidad.

Es la reina del estilo y jamás pasa desapercibida. Cosecha suspiros y sabe como llamar la atención del público. Audaz y avasallante, conquista corazones y enciende miradas con looks fuera de serie. Compartió un video que llamó la atención de todos bailando al ritmo de la famosa canción “Pretty Woman”

Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Las tendencias son su especialidad y ama combinar diferentes texturas y colores. Sus fans alucinan con cada publicación. La piel es protagonista en los conjuntos de prendas que elige para vestir.

Graciela Alfano compartió un video en donde la podemos observar bajando unas escaleras mecánicas y bailando al ritmo de “Pretty Woman” con un espectacular vestido repleto de brillos y con mucha transparencia. Lució sus espectaculares piernas y se llevó todos los aplausos con un escote pronunciado. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y mucho brillo labial. Para el peinado apostó por llevar el cabello suelto con algunas ondas. Los likes se hicieron presentes y la actriz le regaló una reflexión a sus fans: “No hay mal que por bien no venga”

Graciela Alfano causó sensación con un look a puro brillo y desató pasiones

La actriz no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Tiene un estilo único que la hace brillar en cada oportunidad. Día a día aumenta su número de seguidores y revoluciona Instagram con cada aparición pública.

Graciela Alfano cautivó aplausos luciendo un espectacular vestido en color blanco con transparencias y muchos brillos. Un escote pronunciado fue protagonista. Sin lugar a dudas, la actriz es una verdadera reina fashionista.