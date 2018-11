Se sabe que Pampita Ardohain dedica especial cuidado a su imagen, ya que es su herramienta de trabajo. La modelo contó que su rutina de belleza es exigente: entrena a diario, se alimenta de forma saludable, no consume alcohol y toma mucha agua. Quizás por eso su cuerpo se mantiene impecable con el paso de los años. Por lo menos así lo demostró con una foto retro que compartió en Instagram.

En la imagen se la puede ver con una bikini bien cavada posando de espaldas. Pese a que la cara le cambió un poco, se la ve muy parecida a la actualidad.

Pampita publicó una foto retro en sus historias de Instagram

No es la primera vez que la modelo saca una imagen de archivo de la galera para compartirla con sus seguidores. Hace un tiempo publicó una foto con los famosos hot jeans que generaron mucha polémica cuando salieron a la venta.

Para cuidar su cuerpo, Pampita elige entrenamientos aeróbicos. Además de su rutina diaria en el gimnasio, toma clases de baile y de natación. Para cuidar su cabello y su piel siempre hizo hincapié en que usa productos de calidad.

Como suele suceder cada vez que llega el mes de diciembre, la modelo hizo su balance de este año y contó: “El balance del año es un desastre porque empecé con muchas ilusiones, programa nuevo, programa propio, canal líder, tenía novio y de repente se cayó todo y tuvo que rearmarse, me alejé de todo, me agarré de mis hijos y amigos, me cuidaron un montón y cuando tuve fuerzas volví, ahora estoy feliz, terminando el año contenta”.

Pampita se refugia en sus hijos y sus amigas

Respecto a si va a volver o no al jurado del Bailando, la conductora reconoció: “Cuando voy juego el juego, está bueno participar y opinar, ser súper claro en lo que uno piensa, está bueno dar la opinión y sostenerla, me parece que como jurado tenemos que tener presencia y sostener lo que pensamos, ese es el juego, es un reality, no soy una villana ni malvada pero si no, no tiene gracia”.

