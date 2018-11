Marcelo Iripino sorprendió con su radical cambio de look. Hacía un tiempo que no aparecía en los medios y ahora volvió totalmente distinto: canoso, mucho más delgado, con un peinado diferente, barba y una cara que no parece la de antes.

¡Está irreconocible! La increíble transformación de Marcelo Iripino

El creador del multipremiado espectáculo “Bien Argentino” cumplirá 50 años en enero y contó a Teleshow que quiere sorprender con una nueva imagen, y que amplió su guardarropas para salir del estilo clásico que lo caracterizaba.

Sobre si se hizo o no una cirugía estética, Iripino reveló: “Todo el mundo me dice: ‘¿Qué te hiciste que estás más lindo?’. Será el color de pelo. La parte de los costados, es original mía. Pero arriba, mi cabello está mezclado con algunas canas. Así que hicimos una decoloración completa para llevarlo al gris y, arriba de eso, le hicimos mechas de color negra y después lo llevamos a un tono azulado. Lo mismo en la barba. Ese es un tratamiento que me hago cada quince días. Pero, de verdad, la cara no me la toqué…“.

En esta línea, el coreógrafó contó que prefiere los tratamientos no invasivos. “Lo único que me hago es punta de diamante y radiofrecuencia, que me da muy buenos resultados. Eso me sirve para limpiar las células. También me pongo unas cremas para después de afeitarme. ¡Pero nada más!”.

Sobre el botox, que es tan elegido por los famosos argentinos, Iripino contó: “Lo consulté con un cirujano y me dijo que por el momento no me conviene tocarme la cara. Así que vengo zafando”.

Marcelo iripino cambió su look y sorprendió a todos

Marcelo iripino aseguró que no se sometió a ninguna cirugía estética pero que se hace algunos tratamientos de belleza para mantener su piel joven.

Sobre el problema de salud que enfrentó en octubre de 2017, cuando tuvo que ser operado de urgencia por una neumonía con derrame pleural que fue drenado quirúrgicamente, el coreógrafo confesó: “Después de eso que me pasó, empecé a decidir dónde ir, qué nota hacer o en qué proyecto meterme. No tengo más ganas de pasarla mal. Y eso se refleja, también, en mi físico”.

Sobre el cuidado de su cuerpo el histórico coreógrafo de Susana Giménez contó que hace mucho “aeróbico con mancuernas”, que incluye cinta y elíptico; y que le dedica 40 minutos diarios a entrenar.

“Me veo distinto, aunque me reconozco y me gusto. Casualmente, con Marcelo, mi marido, estuvimos viendo unas fotos de cuando éramos jóvenes y habíamos ido a Las Vegas. Y yo le dije: ‘La verdad que me veo mucho mejor ahora que hace 20 años'”, contó Iripino.

¿Te gusta su nuevo look?