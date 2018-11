En las últimas horas una foto de Wanda Nara desató la polémica. “¿Qué le pasó en el brazo?”, se preguntaban los usuarios. Es que en la imagen se podía ver a la rubia posando sexy con junto a los “tesoros” de su marido, Mauro Icardi, pero con unos brazos flaquísimos. El debate giraba en torno al abuso de Photoshop, por eso la mediática publicó otra foto para que sus seguidores saquen sus propias conclusiones.

Primero, Wanda enfrentó esas críticas con un fuerte descargo. “Cuando no encuentren nada malo que decir… la mentira no falla… algunas cosas se pueden cambiar con Photoshop (que no uso) pero la ignorancia, la envidia y la frustración son difíciles de tapar… besitos desde mi trabajo (a quien corresponda)”, tuiteó la representante de Icardi. Pero este jueves decidió redoblar la apuesta publicando una foto muy similar a la que generó el debate 2.0 y sorprendió una vez más a sus seguidores.

En la imagen la mayor de las Nara aparece posando con la misma ropa y en la misma repisa, junto a la frase “Algo altanera y vanidosa”, frase de Tramposa y mentirosa, una famosa canción de Leo Mattioli.

La foto fue aplaudida por los usuarios que destacaron su figura “más real” y aplaudieron que haya incluido ese guiño tan argento.

También recibió algunos consejos por parte de sus seguidores: “No achiques tanto tu brazo”, “Sé más natural que así sos hermosa”.

Para vos, ¿hubo Photoshop en la primera?

La foto de la polémica