Villa Gobernador Gálvez amaneció conmocionado tras una noche marcada por la violencia: dos episodios a balazos en distintos sectores de la ciudad dejaron como saldo un adolescente de 16 años fallecido y una joven de 21 gravemente herida. Ambos casos sucedieron este sábado por la noche.

El primer ataque ocurrió en pasaje Ombú al 1300, entre General López y Sáenz Peña, cuando vecinos escucharon detonaciones y llamaron al 911. Allí, un chico de 16 años fue hallado con una herida en el rostro; el médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) confirmó su muerte pocos minutos después.

Testigos relataron que el adolescente habría protagonizado una discusión con al menos tres personas, una de las cuales extrajo un arma y disparó. Hasta el momento, los agresores no fueron identificados.

Al mismo tiempo, en otro punto de Villa Gobernador Gálvez, una mujer de 21 años se encontraba sentada frente a su casa en pasaje Malargüe al 3000, entre Nahuel Huapi y Ricchieri, cuando un hombre montado a caballo abrió fuego contra la vivienda. Uno de los proyectiles impactó en el rostro de la joven, que fue trasladada primero al Hospital Gamen y luego derivada al Hospital Provincial, donde está internada en terapia intensiva en estado reservado.

La madre de la joven indicó que no hubo provocación previa conocida y que el ataque fue inesperado. La joven no estaba en medio de grupo de riesgo ni vinculada a conflictos barriales conocidos, según los relatos iniciales.

La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Lisandro Artacho. Se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad en las zonas comprometidas, la búsqueda de testigos, y peritajes de vainas encontradas en ambos lugares.

Intervino la comisaría 25ª local, que trabaja junto al SIES, Criminalística y el Ministerio Público de la Acusación. Los operativos de patrullaje en la zona ya se intensificaron ante la preocupación vecinal.

Hasta ahora no se conocen detenciones, ni identidad precisa de los atacantes. El fiscal dejó en claro que lo principal es “dar con el arma y con los responsables”, para que estos hechos no queden impunes