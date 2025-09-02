Una policía dejó a su hijo de 3 años encerrado en el auto mientras compraba en un shopping

Una oficial de policía fue demorada luego de que dejara a su hijo de 3 años encerrado en el interior de su automóvil, mientras ella se encontraba realizando compras en un conocido shopping de la ciudad de Rosario.

El hecho se registró durante la tarde del lunes en el estacionamiento del complejo comercial, ubicado en Nansen y Víctor Mercante. Varios testigos alertaron a los guardias de seguridad sobre la presencia de un niño que se encontraba visiblemente afectado dentro de un Ford Fiesta, pidiendo ayuda y con evidentes signos de desesperación.

Ante la gravedad del cuadro, los efectivos de seguridad del shopping actuaron con celeridad. Se acercaron al vehículo y constataron que, efectivamente, el niño se encontraba solo, encerrado y llorando. Al no poder dar con el propietario del auto de forma inmediata, se tomó la decisión de romper el vidrio para poder sacar al menor y asistirlo.

En ese momento, la madre del niño, una mujer de 32 años que presta servicio en una comisaría de la zona, regresó al vehículo. Se encontró con la situación y, lejos de mostrar arrepentimiento, habría reaccionado con agresividad hacia el personal de seguridad, según relataron fuentes policiales. La mujer argumentó que su hijo se había quedado dormido y que no creyó que el tiempo que le tomaría hacer las compras fuera un problema.

La rápida intervención del personal de seguridad fue crucial para evitar un desenlace fatal. El niño fue asistido por el personal médico del shopping y, tras una revisión preliminar, se determinó que se encontraba en buen estado de salud, aunque en estado de shock por la situación vivida. Su madre, en tanto, fue inmediatamente demorada por personal de la Comisaría 20ª, que llegó al lugar tras la alerta emitida por el centro comercial.

El caso tomó ribetes judiciales y la fiscal en turno, Cecilia Ciampagna, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ordenó la detención de la mujer, imputada por el delito de “abandono de persona”, que contempla penas de prisión. Además, se dio intervención a la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia para evaluar la situación del menor y garantizar su bienestar.

Aún se desconoce si la mujer será suspendida o apartada de sus funciones, pero el hecho de que sea una agente de la ley la que protagonice un suceso de esta naturaleza agrava la situación.

El pequeño fue trasladado a un centro médico para un chequeo más exhaustivo y se encuentra bajo el custodia de familiares cercanos, mientras las autoridades definen los pasos a seguir.