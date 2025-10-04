Una importante fábrica de Santa Fe retomó la producción y 280 trabajadores recuperaron sus puestos

La planta de Vassalli, emblemática en la producción de maquinaria agrícola, había cesado sus actividades el 7 de septiembre debido a una deuda salarial que alcanzaba casi cuatro meses de salarios impagos. Tras intensas negociaciones, los trabajadores aceptaron la propuesta presentada por la empresa en una audiencia celebrada el 30 de septiembre en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

El acuerdo establece que, a partir del lunes 6 de octubre, los 280 empleados regresarán a sus puestos de trabajo. En una asamblea realizada el 1 de octubre frente a la planta, los operarios decidieron aceptar la propuesta que incluye el pago inmediato de una parte de la deuda salarial.

Diego Romero, secretario general de la UOM filial Firmat, destacó que la primera cuota de la deuda se abonará entre el 1 y el 3 de octubre, antes del reinicio de la actividad. Además, se acordó que los delegados sindicales cesanteados serán reincorporados junto al resto del personal.

El acuerdo también contempla una jornada laboral reducida de cuatro horas diarias durante los próximos seis meses. Los trabajadores recibirán su remuneración correspondiente a este tiempo de trabajo.

El Estado provincial se comprometió a enviar un veedor para controlar la salida y compra de maquinarias, lo que permitirá adelantar las cuotas de pago de la deuda salarial. Si la empresa logra incrementar sus ventas, los plazos de pago podrían acortarse a tres o incluso dos cuotas.

Este acuerdo representa un alivio para la comunidad de Firmat, que había mostrado su apoyo a los trabajadores a través de movilizaciones y protestas. La reactivación de la planta es un paso importante para la recuperación económica de la región y la estabilidad laboral de los operarios.

La fábrica Vassalli, fundada por Roque Vassalli, es un símbolo de la industria metalmecánica en el sur de Santa Fe. Su reactivación no solo beneficia a los trabajadores, sino que también tiene un impacto positivo en la economía local, generando empleo y promoviendo el desarrollo de la industria nacional.

A pesar de los avances, aún quedan temas por resolver, como la definición del horario de ingreso de los operarios y la situación de aquellos próximos a jubilarse. Sin embargo, el acuerdo alcanzado marca un precedente en la resolución de conflictos laborales en el sector industrial. La situación de Vassalli refleja los desafíos que enfrenta la industria argentina en un contexto económico complejo.