Una conocida actriz se encontró con Javier Mascherano en Miami y vivió un pésimo momento: “Mucha cara de...”

El actual entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano, es conocido por su seriedad y templanza a la hora de enfrentar a la prensa. Sin embargo, en las últimas horas se reveló un encuentro que tuvo con una figura del espectáculo a la que, según explico, le puso su “peor cara”.

La actriz y humorista Gladys Florimonte viajó a Estados Unidos se encontró, de casualidad, al exdeportista en un restaurante de Miami. Aunque en un comienzo la sorpresa le generó entusiasmo, con el correr de los minutos se transformó en un mal momento.

En diálogo con el periodista Guillermo Barrios para el programa Basta Baby, la cómica relató lo ocurrido mientras ella y unas amigas disfrutaban de una cena a altas horas de la noche en el local gastronómico.

Según explicó, el oriundo de la localidad santafesina de San Lorenzo se encontraba en el lugar con Pico Mónaco y dos personas más cuando una de sus amigas, de profesión periodista, los reconoció y pensó en sacarse una foto con ellos y le pidió a Gladys que la acompañe.

Javier Mascherano

“Ni loca. No me interesaba, porque tenía mucha cara de orto el pibe”, asegura la actriz que contestó al pedido cuando notó el malhumor del DT. Sin embargo, su amiga insistió y logró que otro de los comensales la acompañe.

“Va ella con otro amigo, pero Javier le pide que la foto sea más tarde, a lo que mi amiga le pregunta ‘¿Cómo más tarde? Si ya no hay más nadie’”, comentó en la entrevista con Radio Rivadavia en referencia a que el restaurante estaba próximo a cerrar. En ese momento, indicó que Mascherano accedió a sacarse la fotografía pero con una pésima actitud.

“Al final, se terminó sacando la foto pero con mala cara. Yo se los había avisado, pero no me hacen caso cuando hablo”, detalló la artista sobre el gesto del director técnico que, explicó, dejó bastante que desear.

“El tipo estaba agrandado. Mi amiga se sacó la foto, pero no la publicó ni nada. Yo le dije que lo mate en redes”, concluyó Florimonte sobre el entrenador del club donde es figura Lionel Messi.