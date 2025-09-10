Mavi Leone, cantante y compositora, sorprendió al compartir en redes sociales un posteo cargado de nostalgia y cariño, con imágenes inéditas de Lionel Messi en su infancia en Rosario.

Se trata de recuerdos fotográficos de cuando ambos compartieron el jardín, la escuela primaria y la secundaria en la Escuela Primaria N° 66 General Las Heras de la zona sur de Rosario.

Las fotos inéditas de la infancia y adolescencia de Messi en Rosario

“Desde que éramos así de chiquitos hasta hoy que somos así de grandes. Sos el 1, @leomessi”, escribió Mavi en su cuenta de Instagram junto a las imágenes que recorren distintas etapas de su vida compartida.

Las imágenes muestran al pequeño Messi con el guardapolvo de jardín y también momentos donde ya más grande posa junto a sus compañeros en el patio del colegio primario.

Las fotos inéditas de la adolescencia de Messi en Rosario

“Qué orgullo haberte conocido, tener los recuerdos de jugar partidos con vos en el patio de la escuela o el trabajo práctico de tecnología de auto que tenía que frenar solo, el viaje de egresados a Carlos Paz, y todos esos años de crecer en ese hermoso mundo que fue la infancia y la juventud que apenas estaba comenzando”, comentó emocionada la artista, despertando la sorpresa y curiosidad de los fans.

Las fotos inéditas de la infancia de Messi en Rosario

La publicación se viralizó en pocas horas y recibió miles de likes y comentarios conmovedores. En ese contexto, los fanáticos agradecieron conocer ese lado íntimo y cotidiano del ídolo.

Las fotos inéditas de la infancia de Messi en Rosario

Mavi, que pisa fuerte en Spotify con su estilo pop y su reciente tema Medicina, aprovechó su espacio personal para homenajear al amigo de su infancia, evidenciando que el vínculo viene desde los primeros años en Rosario, antes de que el astro partiera hacia España y comenzara su leyenda mundial.

Las fotos inéditas de la adolescencia de Messi en Rosario

La emoción de Mavi volvió a tocar fibras al recordar jornadas escolares con partidos improvisados y trabajos de taller y hacer visible ese costado humano que suele quedar oculto tras las grandes hazañas futbolísticas.