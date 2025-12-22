Un barra de Rosario Central fue imputado como organizador de la banda “Los Menores”

La justicia rosarina dio un paso clave en la desarticulación de las estructuras criminales que operan en los barrios y en las tribunas. Luis Daniel Palavecino, un hombre de 40 años vinculado directamente a la barra brava de Rosario Central, fue formalmente imputado como organizador de la denominada banda de “Los Menores”. El sospechoso, conocido bajo el alias de “Gordo”, había sido capturado hace diez días en las inmediaciones de la localidad de Ibarlucea tras permanecer en el radar de los investigadores durante varios meses.

En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Luis Schiappa Pietra presentó los cargos contra Palavecino por asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad. Según la teoría de la Fiscalía, el acusado cumplía un rol fundamental dentro de la organización que lidera el prófugo Matías Gazzani. Tras escuchar la evidencia, el juez Fernando Sosa resolvió que el imputado permanezca bajo prisión preventiva por el plazo de ley, asegurando su detención al menos hasta finales de 2027.

Logística de armas y nexo con la barra brava

La investigación ubica a Palavecino como una pieza jerárquica dentro de la banda desde enero de este año hasta el momento de su detención el pasado 13 de diciembre. El fiscal detalló que el rol del “Gordo” no era meramente administrativo, sino que estaba directamente vinculado a la ejecución de actos de violencia y al control territorial. Se le atribuye, entre otras funciones, la gestión de los recursos necesarios para mantener el dominio de la banda en sectores clave de la ciudad.

Uno de los puntos más graves de la acusación señala a Palavecino como el encargado de la logística de armamento durante eventos deportivos desarrollados en estadios de fútbol. Para el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el imputado funcionaba como un nexo estratégico entre la conducción de la barra brava de Rosario Central y la estructura criminal de “Los Menores”. Esta conexión permitía a la banda consolidar su influencia tanto en el ámbito territorial de los barrios como en los espacios de poder dentro del club.

Durante el despliegue de las evidencias, se remarcó que Palavecino era el encargado de coordinar operaciones violentas y de mantener la comunicación fluida con el resto de los cabecillas de la organización. Su arresto es visto como un golpe al corazón de la logística de la banda, que utiliza a jóvenes reclutados para realizar tareas de sicariato y amedrentamiento en el macrocentro y la periferia rosarina, bajo un esquema de jerarquías muy marcado.