Nuevamente, Mauro Icardi volvió a ser noticia por un episodio que, aunque alejado del campo de juego, generó gran repercusión: el viernes por la noche, uno de sus vehículos de alta gama fue protagonista de un accidente en cadena frente a un centro comercial en Estambul.

Las imágenes que circularon en medios y redes muestran la parte delantera del rodado destruida: el capó abollado, la parrilla rota, los faros delanteros destrozados y el paragolpes desprendido.

Según informó el periodista turco Barış Ağıl, el conductor del vehículo era su chofer; el futbolista, la China Suárez y sus hijos no estaban presentes en el momento del accidente, lo que alivió a sus seguidores.

Si bien los daños materiales fueron considerables, la buena noticia es que no hubo heridos entre los ocupantes del auto ni en otros vehículos afectados ni entre los peatones.

El siniestro ocurrió a pocos metros de uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad, lo que generó una movilización inmediata de las autoridades locales.

El rodado fue rápidamente identificado como perteneciente a la figura del Galatasaray. Medios de Turquía e internacionales hicieron foco, además, en el valor millonario del vehículo.

Mauro Icardi

La reacción del entorno de Icardi fue discreta: ni él, ni su pareja se pronunciaron públicamente. La prensa turca rescató que, pese al revuelo, se priorizó el cuidado de la familia antes que salir a dar declaraciones.

Mientras tanto, en medio de todo esto, la tranquilidad llegó cuando se confirmó que no hubo víctimas y que el jugador no estaba involucrado físicamente en el siniestro. El episodio, para alivio de muchos, se cerró sin consecuencias personales graves.

Video: así quedó el auto de Icardi tras el accidente en Turquía