“Tini” la picanteó: El mensaje que Juliana Díaz envió a Gran Hermano y enfureció a Romina y Julieta

El reality Gran Hermano está cerca de llegar a la final y desde la producción sorprendieron a los participantes este jueves por la noche con mensajes grabados de sus ex compañeros de la Casa. Algunos decidieron desearle buena suerte o palabras a alguno de los jugadores en particular y otros, como Juliana Díaz, generaron muchas repercusiones por sus fuertes palabras.

Luego de que Romina, Julieta, Camila y Marcos quedaran en placa y Nacho se salvara por ser el líder de la semana, este jueves el conductor Santiago del Moro los reunió en el living para anunciarles que recibirían inesperadas visitas. “Quédense en el living que las visitas van a entrar por la televisión”, aclaró Del Moro.

En ese momento, comenzaron a aparecer uno a uno los ex jugadores ya eliminados como Ariel, Martina, Coti, Daniela, La Tora, Agustín y más. Algunos deseándoles buena suerte, apoyo o palabras a participantes con los que tienen más afinidad y otros aprovechando para descargarse algo que les quedó en el tintero.

¿QUé mensaje envió Juliana a los “hermanitos”?

Luego de Maxi “El Pela” Giudici llegó el turno de Juliana, la ex hermanita que hizo declaraciones explosivas contra dos mujeres de la casa, sin siquiera nombrarlas y generó todo tipo de repercusiones.

“Hola mis pipis ¿Cómo andan?, me imagino que muy felices de verme, o no tanto... me encanta”, comenzó la venadense y siguió: “Marquitos, Cami y Nachito, estamos haciéndoles el aguante con toda; y el resto, mis amores, no se muerdan la lengua porque se van a morir envenenadas”, disparó la santafesina en un claro mensaje a Romina y Julieta, que miraban impávidas las imágenes que devolvía el televisor.

“Mirá que yo tenía la mejor con vos, Tini”, contestó Julieta mientras aparecía la imagen del conductor agarrándose la cabeza. Mientras que Romina sólo atinó a decir “al principio fui buena compañera con ella, pero ella no, por las mentiras, hablar por atrás, criticar, hacerse la buena compañera y después estar hablando mal... no, la verdad que no”.

“A mí no me gustaría que la gente vea que me quedé calenchu. Me pone contenta estar acá y no tener que haber hecho ese video”, festejó Julieta. Sin dudas, los ánimos cambiaron con los mensajes de los ex participantes y resta ver cómo repercute esto en lo que queda de la nominación.