Tensión en La Voz Argentina: Soledad Pastorutti no pudo elegir y pidió ayuda al público

Soledad Pastorutti vivió una noche decisiva en La Voz Argentina. Como cada coach, tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles del certamen: elegir a los integrantes que continuarán en la competencia rumbo a la etapa de shows en vivo.

La Sole empezó seleccionando directamente a cinco participantes de su equipo: Milagros Amud, Violeta Lemo, Milena Salamanca, Mía Frankel y Luis González. “Son talentos enormes y confío en que darán todo lo que tienen para brillar en esta nueva etapa”, expresó con emoción tras dar sus primeras definiciones.

Soledad Pastorutti

Pero aún quedaban tres lugares por ocupar y, para poder definirlos, imploró la ayuda al público. “Confío en mi gente para que me ayude a conformar este equipo. Ustedes también son parte de este camino”, lanzó.

La audiencia tuvo que elegir entre seis participantes que quedaron en la cuerda floja: Laila Speciale, Ezequiel Montagnino, Valentina Otero, Leandro Romano, Gustavo Rosales y el dúo integrado por Mauricio Tarantola y Agustín Carletti.

Tras la votación, el resultado fue claro: el dúo Tarantola-Carletti, Valentina Otero y Gustavo Rosales se quedaron con los tres últimos lugares del Team Soledad. El anuncio generó una ovación en el estudio y un desahogo tanto para los participantes como para la propia coach.

Así queda conformado el team Soledad con estos participantes que vuelven a la competencia 🥳🚀 #LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/ntjojsRVFa — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 1, 2025

“Hoy siento que armamos un equipo completo, con fuerza, con diversidad y con mucho corazón. Gracias al público por ayudarme en este momento tan difícil”, expresó la cantante una vez confirmados los ocho nombres.

El Team Soledad quedó conformado entonces por voces muy distintas entre sí, que van desde jóvenes talentos con proyección internacional hasta artistas con experiencia en escenarios nacionales. Esa mezcla, según la coach, será la clave para dar batalla en los próximos programas.

Ahora el voto del público empieza a jugar un rol protagónico incluso antes de los shows en vivo, marcando qué artistas generan mayor conexión emocional. Los ocho elegidos se preparan para la próxima instancia, la de Los Rounds, donde cada interpretación puede significar la permanencia o la despedida.