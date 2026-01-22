Tensión en el puerto: balas y una amenaza mafiosa sacuden al Sindicato de Trabajadores Portuarios de Rosario

La tranquilidad de la jornada se vio abruptamente interrumpida cuando personal del Sindicato de Trabajadores Portuarios (Supa) descubrió una escena escalofriante en el ingreso a sus instalaciones. En el lugar, desconocidos dejaron una nota con contenido mafioso custodiada por dos balas intactas, un “modus operandi” que lamentablemente se ha vuelto recurrente en los conflictos territoriales y gremiales de la zona. El hallazgo activó de inmediato los protocolos de seguridad y la intervención de las fuerzas policiales.

SUPA - edificio en Puerto San Martín.

La gravedad del mensaje escrito a mano, cuyo contenido específico se mantiene bajo reserva para no entorpecer la causa, apunta directamente contra la conducción de la entidad. Este tipo de ataques busca no solo amedrentar a los dirigentes, sino también enviar una señal de advertencia a los trabajadores del sector en un contexto de fuerte disputa interna y externa. Los peritos de la Policía de Investigaciones trabajaron en el sitio recolectando rastros y analizando la calidad de los proyectiles encontrados.

Cámaras de seguridad y el rastro de los sospechosos

La fiscalía en turno ya ordenó el relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas ubicadas en las inmediaciones del sindicato. Se busca determinar si los atacantes se movilizaban en una motocicleta o en un automóvil, y el momento exacto en que depositaron la amenaza. La sospecha principal es que los autores materiales habrían aprovechado la escasa vigilancia nocturna para dejar el recado sin ser detectados por el personal de guardia habitual del puerto.

Desde el entorno gremial han expresado una profunda preocupación por la escalada de la violencia y la falta de protección en las sedes donde se discuten intereses clave para la economía regional. La presencia de las dos balas es interpretada por los investigadores como una amenaza de muerte explícita, lo que obliga a reforzar la custodia en el edificio y sobre las figuras mencionadas en el papel.

El impacto del mensaje y la respuesta institucional

“Hoy a la mañana nos levantamos con este sobre con dos proyectiles con los nombre de los integrantes de la actual comisión directiva. No sabemos el motivo, pero sabemos de dónde viene. Viene de la comisión anterior de César Aybar. Lo hacemos responsable. Se robó todo. Ganamos las elecciones y nos vació el sindicato. Está todo denunciado penalmente”, comentó Hugo Escobar, secretario gremial del SUPA en diálogo con Cada Día (El Tres).

La Justicia Federal y provincial trabajan de manera coordinada para intentar frenar esta ola de intimidaciones que utiliza el terror como moneda de cambio. Mientras tanto, el sindicato espera que los avances en las pericias balísticas y el análisis de los videos permitan identificar pronto a los responsables de este inquietante mensaje.