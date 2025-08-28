Este jueves se cumple un mes de la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, la histórica campeona mundial de boxeo que falleció el pasado 28 de julio tras sufrir un ACV isquémico. El dolor por su partida todavía está presente en el deporte y en el corazón de sus seguidores, pero esta vez fue su hermano, Jesús Oliveras, quien la recordó con un mensaje cargado de emoción.

A través de sus redes sociales, Jesús compartió un collage de fotos de su hermana y escribió: “Hoy se cumple un mes de tu ausencia física, pero yo te siento más viva que nunca: en tus fans, en tus frases, en tus videos y en todas las personas que te tienen en su corazón”. La publicación rápidamente se viralizó y generó cientos de comentarios de acompañamiento.

Jesús Oliveras recordó a su hermana Locomotora Oliveras

El hermano de la boxeadora fue aún más allá y expresó: “Dejaste huella para siempre hermana. Te amo, bro”. Con esas palabras resumió el dolor que atraviesa la familia, al mismo tiempo que mantuvo vivo el legado de Alejandra.

La publicación fue replicada por fanáticos y amigos de la deportista, quienes remarcaron su impacto dentro y fuera del ring. “Nunca te vamos a olvidar, campeona”, escribieron algunos de los seguidores que la recordaron con cariño y agradecieron el homenaje de su hermano.

No solo Jesús la recordó en este nuevo aniversario. También se sumaron mensajes de colegas y personalidades del espectáculo. Vicente Viloni, el histórico luchador de 100% Lucha, compartió unas emotivas palabras en honor a su amiga: “Gracias por tanto, Ale. Tu fuerza y alegría quedan para siempre”.

“Locomotora” Oliveras fue reconocida como una de las boxeadoras más importantes del país. Ganó títulos mundiales en tres categorías distintas, un récord inédito en el boxeo femenino argentino. Su carisma, sus frases motivadoras y su lucha constante la convirtieron en un personaje popular más allá del deporte.

El debut actoral de Locomotora Oliveras en En el barro.

Desde su fallecimiento, miles de mensajes se multiplicaron en redes sociales y en los medios, resaltando no solo su trayectoria deportiva sino también su generosidad y cercanía con los fanáticos. Para muchos, su recuerdo está intacto, y su legado seguirá inspirando a las nuevas generaciones.

Días atrás se estrenó la serie de Netflix En el barro donde la exboxeadora hizo su debut como actriz y se ganó el elogio y el cariño de cientos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de amor y valoraron que la deportista fuera convocada para actuar.