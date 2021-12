Pese al reclamo del municipio para que se cumpla el cronograma de circulación nocturna, y al nuevo aumento en la tarifa de un 35% promedio, los conductores de taxis advierten que será muy difícil conseguir unidades disponibles en estas Fiestas.

Para el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) la escasez responderá a que “no se ha cumplido con ninguna de las exigencias de los trabajadores, ni tampoco se ha actualizado la tarifa de modo tal que repercuta en el bolsillo del chofer”. Asimismo, resaltaron que no se han tomado medidas para garantizar la seguridad.

Como gremio “ya hemos dejado en claro nuestra postura respecto de las nuevas licencias, pero parece que ni la Intendencia ni el Concejo han comprendido nuestro mensaje; tampoco lo han hecho autoridades de la cartera de trabajo provincial”, se quejaron desde el SPT.

Indicaron que la pandemia dejó ver la terrible precariedad del sector, lo que los llevó a presentar proyectos al respecto para mejorar la situación. “Estamos en el cierre de un nuevo año nos encontramos exactamente igual”, expresaron.

Concretamente se manifestó que los trabajadores salen a ejercer su labor sin ART, ni obra social, sin seguro de vida, por un salario que no cubre los más elementales requerimientos y “encima no cuentan siquiera con una protección dentro del vehículo”. Agregaron que los recibos de sueldo y mamparas podían fiscalizarse como un requisito más para poder circular pero no se ha avanzado en la materia.

Ante este escenario, desde el SPT se preguntaron “¿si las autoridades locales jamás han controlado a los titulares en sus obligaciones patronales, cómo pretenden que hoy los choferes estén dispuestos a manejar más de 12 horas en las peores condiciones y sin siquiera una actualización salarial para despedir el año con un poco de dignidad?”.

“Nuestras vidas valen y ya no serán la variable de ajuste de los titulares de licencias, por eso no nos oponemos a que la prestación sea rentable, pero que lo recaudado se traduzca en derechos laborales y empleo de calidad. El municipio tiene la oportunidad de destrabar un conflicto y lograr que los trabajadores taxistas comiencen el año con la protección que merecen y que toda la vida le negaron”, cerraron en un comunicado.