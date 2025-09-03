Sorpresa en la política: un funcionario se casa de imprevisto en un lugar histórico

Rosario se prepara para un hecho inusual: este viernes al mediodía, el intendente Pablo Javkin se casará con la médica oncológa Luisina Fruci en el renovado Pasaje Matilde Luetich, un escenario que conjuga historia, arquitectura y vida comunitaria.

La ceremonia, enmarcada en la iniciativa “Casate con tu ciudad como testigo”, está destinada a dignificar los espacios públicos y brindarle a la ciudadanía una forma emotiva y económica de formalizar su vínculo. El Pasaje Luetich es apenas uno de los tantos escenarios emblemáticos habilitados en la ciudad por el programa.

Pasaje Luetich

Para Javkin, este momento es también un acto simbólico: “Sé que son tiempos de haters, pero el amor siempre gana”, afirmó con convicción en Radio 2. “Hay que honrar al amor y es lo que vamos a hacer con Luli el viernes”, señaló con clara emoción.

La afectuosa ceremonia tendrá lugar a las 12:30, con seis parejas celebrando sus enlaces simultáneamente. Javkin adelantó que lucirá un traje claro y que su pareja, de 35 años, aún no había contraído matrimonio anteriormente.

Bodas en Pasaje Luetich

Los testigos elegidos dan cuenta del cruce entre entorno personal y político: por parte de la novia, estarán su hermana Guillermina y la convencional y secretaria municipal Josefina Del Río; por el lado del intendente, su amigo Luciano Olivera y el coordinador de Gabinete, Rogelio Biazzi.

Este casamiento también significa una segunda oportunidad para Javkin, quien tuvo una separación mediática en 2023 luego de una relación de casi dos décadas. “Volvemos a apostar al amor”, confesó días atrás, en medio de su agenda laboral cotidiana.

Pablo Javkin se casa en el Pasaje Luetich

El Pasaje Luetich, que desde fines del 2024 se transformó en sede de bodas al aire libre, fue bautizado en honor a la arquitecta Matilde Luetich, pionera local cuyas escalinatas evocan un paseo de corte europeo. La localidad reafirma así su vocación estética, afectiva y pública