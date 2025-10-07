Soledad Pastorutti reveló cuál es su fragancia favorita y su precio sorprendió a todos

Soledad Pastorutti, reconocida por ser una de las voces más potentes de la Argentina y por su estilo auténtico, decidió revelar a sus seguidores cuál es el perfume que la acompaña en su día a día y destacó las características que hacen de esta fragancia un imprescindible en su rutina.

El perfume elegido por Soledad es Sens Natural Emotions Magnolia y Pera, una fragancia que combina notas florales y frutales. Según la artista, esta combinación crea un aroma fresco, ligero y duradero que se adapta a diferentes momentos del día.

En sus redes, Pastorutti explicó que el perfume no es solo un complemento, sino un detalle que refleja su personalidad y estilo: “Me gusta sentirme cómoda y auténtica en todo momento, y este perfume me acompaña en eso”.

La fragancia combina magnolia, pera y pimienta rosa, con destellos de jazmín, mandarina y ámbar. Esta composición ofrece un aroma equilibrado entre frescura y elegancia, siendo uno de los preferidos de la línea Sens Natural Emotions.

El precio del perfume llamó la atención de sus seguidores, ya que se comercializa en Argentina entre $17.000 y $22.800 pesos, dependiendo del lugar de compra y las promociones vigentes. La fragancia está disponible en perfumerías físicas y tiendas online.

Además, la oriunda de Arequito destacó que la elección de este perfume responde a su gusto personal y a la importancia de los pequeños detalles en su vida cotidiana: “Un buen aroma puede marcar la diferencia y reflejar cómo me siento en cada momento”.

La cantante también resaltó que, aunque suele recibir regalos y recomendaciones de seguidores y marcas, prefiere mantener su estilo propio: “Siempre busco lo que me hace sentir bien y refleja mi identidad”.

La línea Sens Natural Emotions ofrece otras variantes, como Verbena Naranja, Neroli Lima y Grosellas Rosas, aunque Pastorutti se mantiene fiel a Magnolia y Pera por su equilibrio entre frescura y sofisticación.