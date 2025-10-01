Sin estar presente, Messi fue el protagonista absoluto del encuentro entre Barcelona y PSG por la Champions

En el Estadio Olímpico de Montjuïc, los hinchas del Barcelona rindieron este miércoles un particular homenaje a Lionel Messi antes del partido contra el PSG, correspondiente a la Champions League. Entre cánticos y aplausos, los seguidores corearon su nombre en señal de reconocimiento a su trayectoria y su impacto en el club.

El partido entre ambos clubes no pasó desapercibido para el rosarino: Messi dejó el Barcelona en agosto de 2021, tras más de 20 años en el club, para continuar su carrera en el PSG. Durante su permanencia en el Camp Nou, se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo y ganó múltiples títulos nacionales e internacionales, incluyendo varias Champions League.

PSG derrotó 2-1 a Barcelona por la Champions League.

El cántico “Messi, Messi...” resonó en las gradas y se transformó en un momento destacado de la jornada, incluso por encima del resultado final del encuentro, que concluyó con victoria del PSG por 2-1. El gesto de la hinchada reflejó la importancia del jugador en la historia reciente del club catalán.

Los seguidores del Barcelona han mostrado en diversas oportunidades su afecto hacia Messi, recordando su contribución tanto dentro como fuera del campo, y reconociendo su papel en la consolidación de la identidad del club.

A pesar de su salida, Messi mantiene un vínculo simbólico con Barcelona. La ovación de los hinchas durante el partido ante PSG demuestra que su legado sigue vigente y que su figura continúa siendo un referente para los aficionados y las futuras generaciones.

PSG derrotó 2-1 a Barcelona por la Champions League

El homenaje se suma a otros gestos de reconocimiento realizados en el Camp Nou y en otros estadios europeos, donde los seguidores del fútbol resaltan la carrera del argentino y su impacto global en el deporte.

El homenaje del Barcelona a Messi durante el encuentro con el PSG