Revelaron la causa de muerte de Silvina Luna: las pruebas sobre la responsabilidad de Aníbal Lotocki

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 y, dos años después, se dio a conocer el documento que revela la verdadera causa del deceso. Todo indica que Aníbal Lotocki tendría responsabilidad directa en los sucedido.

Luna comenzó con problemas graves de salud años después de atenderse con Lotocki. El cirujano plástico está en prisión tras ser condenado por varias causa de mala praxis.

Por qué murió Silvina Luna

El informe, elaborado por una junta médica convocada por el Juzgado N°60, indica que la causa de muerte de Silvina Luna fue un tromboembolismo pulmonar, producto de una sepsis originada en una enfermedad granulomatosa gigantocelular a cuerpo extraño.

Para llegar a esta conclusión, los especialistas analizaron la historia clínica, la autopsia y otros elementos clave. Así, se determinó que los granulomas generados por el material inyectado en su cuerpo fueron el origen del deterioro que, finalmente, derivó en su fallecimiento. Los detalles fueron dados a conocer en DDM, el programa de América.

Por otro lado, mencionaron que la hipercalcemia que padecía la modelo también fue consecuencia de esos granulomas.

“La cantidad de material era infernal”

En diálogo con Mariana Fabbiani, el abogado de Silvina Luna, Fernando Burlando, resaltó la tranquilidad que le da esta revelación, aunque advierte que “la Justicia fue muy lenta”.

“Esta diligencia del cuerpo médico forense me da muchísima tranquilidad. La justicia no se equivocó, pero fue muy lenta”, sostuvo.

“La cantidad de material inyectado era infernal. Le impedía movilizarse. Migró por todo el cuerpo: glúteos, piernas, rodillas…”, dijo el letrado. “Un Geniol no te hace mal, pero si te tomás tres kilos, las consecuencias son otras”, graficó en relación a lo dado a conocer.

El informe no confirmó la relación proporcional entre material inyectado y granulomas, pero sí establece que dichos granulomas se originaron por un producto que usó Lotocki y que no estaba aprobado por la ANMAT: era industrial y no apto para uso médico.