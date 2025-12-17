Rami Bilbao, el conocido influencer del Gran Rosario, entrevistó a Day Hernández y hablaron sobre OnlyFans: “Me tenía que poner...”

Ramiro Bilbao, conocido popularmente en el mundo digital como “El Colo”, se ha consolidado como una de las voces más disruptivas de Rosario. Con apenas 22 años, este joven que reside a pocas cuadras de la casa de Lionel Messi (Funes) ha logrado transformar sus vivencias personales en un fenómeno viral de TikTok.

Todos los miércoles a las 19:00 horas, Rami conduce “Divas Diary”, un ciclo entrevistas exclusivas en el streaming local Abitare. En el episodio de hoy, dialogó con Dai Hernández y hablaron de todo, pero lo que más resonó fue lo que charlaron en relación a OnlyFans. No todo es color de rosa en el mundo de la plataforma de generación de contenido para adultos.

Dai Hernández y su paso por OnlyFans

Dai fue tajante al describir su paso por la aplicación y cómo fue perdiendo el control sobre su propia voluntad. “Me abro un OnlyFans porque no tenía dinero”, confesó. Primero parecía una jodita ‘voy a hacerme un only’, y es una mierda, porque es como que la plataforma te va llevando a hacer cada vez más porque si no, estás robando... me tenia que poner ebria para hacer contenido”, contó con un tono de tristeza. " Yo ya estaba sufriendo, remató.

Fue entrevistada por Rami Bilbao.

En la entrevista la infuencer y youtuber contó todo sobre su decisión de cambiar de perfil en YouTube, irse a vivir a México e intentar vivir de otras cosas. También confesó que depresión le paso una mala jugada. “En 2021 abrí OnlyFans, lo cerré hace un mes”, confesó en Divas Diary.

Rami Bilbao: entre el escándalo y el nuevo rol como entrevistador

Su capacidad para “escandalizar”, un rasgo que él mismo admite disfrutar, lo ha llevado a explorar nuevas facetas profesionales más allá de los videos cortos. Es por eso que todos los miércoles lleva las riendas del ciclo de entrevistas “Divas Diary”, en Abitare.