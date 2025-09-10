El Registro Nacional de las Personas (Renaper) activó una herramienta para que los ciudadanos puedan verificar si su pasaporte presenta fallas, tras la denuncia contra el Gobierno por la emisión de documentos defectuosos en los últimos meses.
En primera instancia, recomendaron utilizar el chatbot oficial del Renaper vía WhatsApp al +54 9 11 5126-1789 para consultar el estado de tu pasaporte. Esto te permite saber si está afectado y si podés avanzar con el trámite.
Si corresponde reclamar personalmente, en Rosario existen múltiples puntos del Registro Civil habilitados para la atención con turno previo. Pueden gestionarse a través del sistema de turnos provincial.
Los centros en Rosario donde podés tramitar o reclamar son:
- Distrito Norte: Warnes 1917
- Distrito Oeste: Presidente Perón 4602
- Distrito Sur: Presidente Uriburu 637
- Distrito Centro: Wheelwright 1486
- Distrito Noroeste: Provincias Unidas 150 Bis
- Distrito Sudoeste: Avenida Francia 4435
Estas sedes pertenecen al Registro Civil provincial, que actúa como nexo con el Renaper en Rosario y coordina los turnos que permiten avanzar con la resolución del problema.
En caso de que tu pasaporte tenga una falla de impresión o emisión, deberás pedir un turno, asistir con el documento y presentar la constancia del trámite. Dependiendo de la naturaleza del error, el reemplazo puede ser sin cargo si se realiza en los primeros 90 días.
Pero existe un centro especialmente habilitado en caso de que se necesite una respuesta inmediata. El Centro de Documentación Rápida en el Aeropuerto Internacional Rosario - Islas Malvinas permite gestionar el pasaporte al instante, con entrega en 2 a 6 horas; express, en 96 horas; o regular.