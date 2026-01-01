Orgullo, revolución y polémica: momentos claves de la vuelta de Di María a Rosario en 2025

El 2025 quedará grabado en la memoria de Rosario como el año en que la utopía se hizo realidad. Ángel Di María, el hijo pródigo de la zona norte, decidió finalmente calzarse la camiseta de sus amores, desatando una revolución emocional que trascendió lo estrictamente deportivo. Para el hincha genuino, su llegada no fue solo un refuerzo de jerarquía internacional, sino un acto de justicia poética para un jugador que lo ganó todo y eligió volver al origen cuando todavía tenía mucho fútbol para dar en la élite europea.

El tan ansiado estreno tuvo lugar en julio 2025 en un Gigante de Arroyito que lució un marco imponente para recibir a su máximo ídolo. En el empate 1 a 1 frente a Godoy Cruz, Di María demostró que su clase permanece intacta: se hizo cargo de la responsabilidad y marcó el gol que puso en ventaja a la Academia. Sin embargo, el destino le tenía preparada una cuota de drama, ya que sobre el final del encuentro debió retirarse en camilla tras un fuerte pisotón de Vicente Poggi, el mismo jugador que minutos después sellaría la igualdad definitiva para el partido.

El emotivo mensaje del “Fideo”: “Esto recién empieza”

Pese al golpe físico y el sabor amargo del resultado, el “Fideo” no ocultó su felicidad por estar de nuevo en casa. A través de sus redes sociales, compartió un posteo que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos: “Tantos años esperando este momento inolvidable. Gracias a todos por el cariño. No se dio el resultado que buscamos, pero esto recién empieza y queda mucho todavía. Vamos Central”, escribió el crack, reafirmando que su compromiso con el club va mucho más allá de un debut accidentado.

Di María junto a su familia en la cancha de Rosario Central.

El contexto del regreso de Di María a Rosario

El camino hacia este regreso no estuvo exento de tensiones que mantuvieron en vilo a toda la provincia de Santa Fe. La vuelta se dio en un contexto complejo, donde la seguridad pública y las amenazas previas hacia su familia pusieron en duda su arribo hasta el último minuto. Este hito no solo puso a prueba la capacidad organizativa del club, sino también la del Ministerio de Seguridad, convirtiendo cada entrenamiento y cada partido en un operativo blindado que cambió la fisonomía cotidiana del barrio de Arroyito.

Entre la idolatría popular y el debate por la seguridad

La polémica también se instaló en el centro del debate público debido a las condiciones excepcionales que rodearon su estadía. Mientras una gran parte de la ciudad celebraba su figura como un embajador global, otros sectores cuestionaron la logística desmedida que implicó su protección personal. Este fenómeno dejó al descubierto las contradicciones de una Rosario que idolatra a sus héroes pero que, al mismo tiempo, lucha por ofrecerles un entorno de normalidad y paz, incluso ante críticas del propio jugador hacia la fricción del fútbol local.

Al cierre de este ciclo inicial, el balance es tan intenso como la zurda del propio Ángel. Su vuelta en 2025 fue mucho más que un regreso deportivo; fue un experimento social que desnudó las pasiones y las carencias de nuestra ciudad. Entre el orgullo de verlo gritar un gol con la “azul y oro” y la incertidumbre por su integridad física, Rosario confirmó que es un territorio donde el fútbol y la vida se cruzan de manera inevitable, marcando el inicio de un capítulo que, como él mismo dijo, “recién empieza”.

Rosario Central - Estudiantes.

La polémica que estalló por el título que le dieron a Rosario Central

La controversia estalló cuando la AFA decidió otorgar a Rosario Central un título oficial por haber liderado la Tabla Anual 2025, una distinción que generó un fuerte rechazo en Estudiantes de La Plata. El conflicto alcanzó su punto máximo durante el partido de octavos de final, cuando el plantel “Pincha”, por orden de su dirigencia, realizó el pasillo de honor pero de espaldas a los jugadores canallas. Ángel Di María, aunque inicialmente intentó bajar los decibeles calificando el gesto como “cosa de ellos”, terminó sumándose a la disputa tras la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura, exponiendo la fractura total entre ambas instituciones.

A través de sus redes sociales, el “Fideo” lanzó punzantes gestos que encendieron Rosario y La Plata, dándole “me gusta” a publicaciones que tildaban de “caretas y vendidos” a los jugadores de Estudiantes y criticaban duramente a Juan Sebastián Verón. La bronca del ídolo rosarino radicó en la supuesta contradicción del equipo platense, que alegaba un conflicto institucional con la AFA para justificar su desplante a los colegas, pero que terminó saludando cordialmente a las autoridades durante la premiación. Con estos movimientos, Di María no solo defendió la legitimidad de la estrella sumada por Central, sino que marcó una postura frontal contra la actitud del club platense en su regreso al fútbol argentino.