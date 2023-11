“Nos salvó el timbre del recreo”: se derrumbó una parte del techo en un aula en Rosario

Un trágico episodio ocurrió en un colegio de Rosario cuando parte del techo se derrumbó en un aula. El hecho aconteció en la escuela Nº 1271 Alicia Moreau de Justo de Villa Gobernador Gálvez y, milagrosamente, nadie resultó herido ya que los alumnos y docentes estaban en el recreo.

Cómo ocurrieron los hechos

El director de la escuela, Rogelio Retamoso, en diálogo con Conclusión, detalló lo sucedido: “Tuvimos un desprendimiento en el aula 9 de parte del cielo raso. Justo los chicos estaban en el recreo. Menos mal que estaban en el recreo si no hoy estaríamos lamentablemente informando sobre un niño muerto o sobre un niño internado”.

La institución se encuentra ubicada en Maipú 185 y Retamoso afirmó que lo ocurrido tiene que ver con la antigüedad del edificio: “Esto tiene que ver con cómo se encuentran los techos en estos momentos. Desde hace años. Son techos de 41 años que tienen prácticamente un mantenimiento nulo”.

“Es una cuestión de seguridad, o sea, no solamente de los alumnos y las alumnas, sino de los asistentes, los maestros, las maestras, los profes. Y hace años que venimos haciendo los reclamos administrativos correspondientes y son respuestas muy parciales”, continuó.

Por otro lado, aseguró que “estamos esperando que vengan del Ministerio de Educación para hacer una revisión y que ellos digan específicamente después de un informe técnico, qué aulas podemos seguir usando, cuáles hay que clausurar y obviamente los trabajos que todos sabemos que tienen que hacer”.

“Los padres nos confían sus niños, sus niñas. Imaginate que cuando pasan ese portón es responsabilidad nuestra. Nosotros queremos que los chicos estén en las aulas, queremos poder laburar, poder enseñar, pero en estas condiciones no se puede. No se puede y es algo que duele mucho”, lamentó.

A su vez, Betiana, la docente encargada del salón, declaró a la prensa: “Hacía dos minutos que habíamos estado trabajando allí. Nos salvó el timbre del recreo. Hoy el aula está clausurada y se suma a otra que está en igual condición, pero porque cuando llovía entraba el agua”.

El reclamo de la escuela

Al colegio asisten 400 alumnos y cuenta con 11 aulas que, por el momento, dos están clausuradas: “Por eso estamos pidiendo urgentemente que vengan a hacer esta evaluación para ver si podemos tener a los chicos adentro de las aulas. Si no hay una solución de fondo, en este caso sería cambiar totalmente la cubierta de la institución, estamos en problemas”, continuó Retamoso.

“La escuela es como una casa. Si vos no le haces nada, cuando te querés acordar, tenés una vivienda absolutamente precaria. La escuela es lo mismo. Y si no fuera por los cooperadores, si no fuera por las maestras y los maestros que hacemos la rifa para el mantenimiento, no llegamos”, señaló.

Desde la institución afirman que los hechos ocurrieron por la falta de mantenimiento de las autoridades responsables. Foto: Diario La Capital

Además, indicó que la escuela recibe $57.000 por mes para gastos de funcionamiento: “Nosotros con eso tenemos que comprar alimentos de limpieza, elementos de librería, etc. Tuvimos que cambiar una canilla del baño de los nenes. Cuando fui a comprarla, vale 35.000 pesos, una canilla, obviamente. Terminé poniendo una canilla de plástico”.

“Lo que pasó hoy en esta escuela da una muestra de realidad de la situación de todas las escuelas del Departamento Rosario. En algunas más, en algunas menos. Estos son años de desinversión en escuelas públicas que han atado con alambre el problema de fondo que es edilicio. Esta escuela hace 41 años que funciona, y hace 41 años que no hay una mantención real y efectiva en el techo. Lo que pasó en el día de ayer fue gravísimo, porque si no hubiera sido recreo, estaríamos hablando de una tragedia”, aseveró el director.

“Queremos que el Ministerio de Infraestructuras se haga presente. Queremos que los funcionarios responsables de mantener los edificios escolares, vengan y den la cara, porque no están dadas las condiciones para dar clase con normalidad”, exigió Retamoso.

Finalmente, el director aseguró: “El comedor que le da de comer a más de 400 chicos, sostiene el techo con cajas. No vino ningún personal idóneo para que vea cómo está la situación de las aulas, lo cual nosotros denunciamos fervientemente desde hace un montón de tiempo. Queremos que vengan los responsables a dar respuestas de qué solución le van a dar a la Escuela 1.271″.