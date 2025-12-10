Noche de las jugueterías en Rosario: cuáles son los locales adheridos y las promociones

Rosario se prepara para una noche mágica con el regreso de la noche de las jugueterías. El evento será este jueves 11 de diciembre y habrá promociones especiales y actividades para toda la familia.

La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), reúne a comercios de barrio y cadenas regionales, ofreciendo descuentos, promociones y cuotas sin interés con distintos medios de pago.

Durante la jornada, los interesados podrán acceder a promociones especiales con descuentos del 10%, 15%, 20%, 25% , 40 % y 50% en artículos seleccionados, además de cuotas sin interés. También habrá promociones especiales con distintos medios de pago y bancos como el Provincia, que ofrece 10% de descuento y 4 cuotas sin interés.

Para facilitar la participación de los consumidores, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) ha dispuesto un mapa interactivo en su sitio web oficial. A través de esta herramienta digital, los interesados pueden identificar de manera sencilla cuáles son las jugueterías de Rosario y el resto del país que se adhieren a esta celebración.

La Noche de las Jugueterías 2025 llega esta semana a todo el país y es la oportunidad ideal para adelantar las compras de Navidad. Foto: Daniel Caballero.

Además de la ubicación, el mapa detalla los beneficios, descuentos y las actividades especiales que cada local ha programado para entretener a grandes y chicos durante esta noche de compras extendida, asegurando una experiencia completa para toda la familia.

“Estamos con expectativas porque la Noche de las Jugueterías contribuye a estimular y adelantar las ventas de los pequeños y medianos comercios e industrias que integran la cadena de valor del juguete”, destacó el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Matías Furió.

El evento anual impulsado por la CAIJ tiene como objetivo fomentar el consumo de juguetes en la previa a las fiestas de fin de año, ofreciendo a los consumidores la oportunidad de adquirir regalos con importantes beneficios y promociones exclusivas.