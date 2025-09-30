Newell’s vs Estudiantes por el Torneo Clausura 2025: hora, formaciones y dónde ver el partido

Con la urgencia de sumar puntos, este martes Newell’s recibirá a Estudiantes en el Estadio Marcelo Bielsa, en el cierre de la décima fecha del Torneo Clausura 2025.

El equipo rosarino atraviesa un momento complicado en el torneo. Con solo una victoria en los últimos seis partidos, la Lepra se encuentra en la penúltima posición de la Zona A, por delante únicamente de Aldosivi. Además, viene de una dura derrota 3-0 ante Belgrano y fue eliminado de la Copa Argentina en manos del mismo rival. La presión aumenta, y los hinchas han comenzado a autoconvocarse para exigir elecciones anticipadas en el club.

Fabbiani no quiere irse de Newell's (Prensa)

Por su parte, Estudiantes llega con la moral en alza tras una victoria por 1-0 sobre Defensa y Justicia en la fecha pasada. Sin embargo, el equipo de Eduardo Domínguez sufrió una eliminación dolorosa en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo, cayendo por penales. A pesar de ello, el Pincha se mantiene en la pelea por la punta de la Zona A y buscará sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a competiciones internacionales.

Historial reciente

En el último enfrentamiento entre ambos equipos, correspondiente al Torneo Apertura 2025, Newell’s y Estudiantes empataron 1-1 en La Plata. El historial entre ambos equiapos es parejo, lo que promete un partido equilibrado y de alto voltaje en el Coloso del Parque.

Estudiantes de La Plata se impuso ante Newell´s, en Rosario, por la novena jornada de la Liga Profesional. (Prensa Estudiantes de La Plata)

Pronóstico

Aunque Estudiantes parte como favorito debido a su posición en la tabla y su reciente victoria, Newell’s cuenta con el respaldo de su hinchada y la urgencia de sumar puntos. Se espera un encuentro disputado, con ambos equipos buscando imponer su juego y llevarse los tres puntos en juego.

Posible formación de Newell’s vs Estudiantes

Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Éver Banega, Luca Regiardo, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Posible formación de Estudiantes vs Newell’s

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina y Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Newell’s vs Estudiantes por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido

El encuentro se disputará a las 19 horas con el arbitraje de Andrés Merlos y Facundo Tello como encargado del VAR.

El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium. Los abonados al Pack Fútbol podrán acceder a la señal mediante las plataformas Cablevisión Flow, DirecTV GO y Telecentro Play.