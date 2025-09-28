Newell’s lanzó la Maratón Marcelo Bielsa: cómo anotarse, dónde larga y qué incluye el kit

Newell’s Old Boys oficializó la nueva edición de su tradicional carrera, que este año lleva el nombre Maratón Marcelo Bielsa en homenaje al ídolo rojinegro. La prueba se disputará el domingo 9 de noviembre con largada a las 9.00 frente al ingreso principal del club y llegada en el campo de juego del Coloso.

La organización dispuso cuatro modalidades para todos los niveles: 10K, 5K, 2K participativos y Running Kids. El objetivo es combinar alta participación familiar con un circuito competitivo para quienes buscan marca en calle.

Las inscripciones se realizan exclusivamente online a través de Asistíre. Allí se completa el formulario, se elige la distancia y se confirma el pago. El cupo es limitado y la recomendación es anotarse con anticipación.

Según informaron, el retiro de kits (número; remera para 2K, 5K y 10K; y chip para los 10K) será el viernes 7 de noviembre, de 12 a 20, y el sábado 8, de 8 a 12, en el ingreso por Puerta 1C del Estadio Marcelo Bielsa. Para retirarlo es obligatorio presentar DNI.

El homenaje coincide con un calendario simbólico para la familia leprosa: el 122.º aniversario del club, los 70 años de Marcelo Bielsa y las bodas de plata del primer título como DT de Newell’s. La carrera se inscribe en ese marco conmemorativo.

Como en ediciones anteriores, la prueba se desarrolla en el entorno del Parque Independencia con llegada al césped del Coloso, un plus escénico que la volvió una de las citas más convocantes del calendario rosarino. La logística de ingreso al estadio estará señalizada el día del evento.

Para los y las participantes, se sugiere arribar con tiempo, llevar hidratación previa y respetar las indicaciones de calles valladas y accesos diferenciados para atletas y acompañantes. La organización informará en sus redes ante cualquier actualización de recorridos o servicios.

Las redes de running de la ciudad y productores especializados también difundieron la apertura de inscripción, reforzando el alcance de la convocatoria y la guía básica para anotarse.

Quienes quieran sumarse por primera vez pueden optar por 2K o 5K, mientras que los 10K concentrarán a los corredores con experiencia y clasificación por chip. En todos los casos, la llegada dentro del estadio promete una postal única para el cierre.