Milei no pudo terminar su recorrido por Santa Fe: cuál fue el inesperado motivo

El presidente Javier Milei suspendió una caminata de campaña en la ciudad de Santa Fe debido a incidentes violentos ocurridos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y opositores. Los enfrentamientos incluyeron empujones, lanzamiento de huevos y otros objetos, lo que obligó a las autoridades a intervenir para restablecer el orden.

La caminata estaba prevista para la mañana del sábado 4 de octubre, en el marco de la gira nacional del presidente rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Sin embargo, los disturbios en la peatonal San Martín, donde se encontraba el punto de encuentro, llevaron a la suspensión del acto.

Según informes de la Policía Federal y Prefectura Naval, al menos cinco personas fueron detenidas por su participación en los incidentes. Además, se registró un herido, aunque su estado de salud no ha sido detallado públicamente.

El presidente, quien había llegado a Santa Fe acompañado por el candidato local de LLA, Agustín Pellegrini, expresó su intención de continuar con su agenda electoral. Tras el incidente, Milei viajó a la ciudad de Paraná, en la vecina provincia de Entre Ríos, donde se reunió con el gobernador Rogelio Frigerio.

En Entre Ríos, el mandatario participó de un acto en la costanera de Paraná, donde se mostró cercano a la gente y reafirmó su compromiso con las transformaciones económicas que, según él, ya están en marcha en el país.

La visita a Santa Fe se enmarca en una serie de recorridas que Milei ha realizado por distintas provincias en el contexto de la campaña electoral. Sin embargo, esta no es la primera vez que se registran incidentes durante sus actividades proselitistas. En ocasiones anteriores, el presidente ha enfrentado protestas y manifestaciones en su contra, lo que ha generado tensiones políticas y sociales.

Disturbios en la visita de Milei a Santa Fe

El clima de polarización política en Argentina se ha intensificado en las últimas semanas, especialmente tras el escándalo que involucra al candidato a diputado José Luis Espert, quien enfrenta acusaciones de corrupción. Este contexto ha alimentado las protestas y manifestaciones en diversas ciudades del país.

A pesar de los incidentes, el presidente ha reiterado su compromiso con la campaña y ha instado a sus seguidores a mantener la calma y el orden durante las actividades proselitistas. Asimismo, ha responsabilizado a sectores de la oposición por los disturbios y ha pedido a la ciudadanía que se enfoque en las propuestas de su gobierno.

De esta manera, la jornada en Santa Fe concluyó con la suspensión del acto de campaña y el traslado del presidente a Entre Ríos, donde continuará con su agenda electoral. Las autoridades locales han instado a la calma y al respeto mutuo entre los diferentes sectores políticos, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y promover un clima de diálogo y entendimiento en el país.