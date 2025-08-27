El canal de streaming OLGA organizó un torneo de paddle al que invitó a participar a distintas figuras de los canales de streaming llamó la atención la ausencia de su principal competidor: Luzu TV. Fue entonces que Nico Occhiato habló con la prensa, apuntó a que no quiere “caretear” y aseguró que “no se comportaron bien”.

Migue Granados, principal figura de OLGA, se refirió a estas declaraciones en diálogo con Intrusos y sorprendió al revelar que él hubiera actuado igual, entendiendo el enojo del conductor de La Voz Argentina aunque lo minimizó al señalar que se trata de “trabajo”. “Estoy muy tranquilo”, confesó.

Migue Granados le respondió a Nico Occhiato.

“Banco lo de no ser careta, siempre. Soy muy transparente, a veces bruto por eso y a veces te bardean por ser tan directo”, expresó el rosarino. Entonces se refirió al “robo” de figuras de su canal a la competencia, algo que molestó mucho en el de Luzuriaga. “Nosotros llamamos gente que estaba laburando allá cuando terminó el año, le ofrecimos laburo porque nos gustaba”, explicó.

“Termina un año y vos decís: ‘me gusta como jugas, ¿querés venir a jugar a mi canchita?’" continuó relativizando la polémica sobre el pase de canales. “Llamamos de Blender a Evita Luna que la re contra queremos y los de Blender vinieron al torneo“, agregó irónico.

“Te puedo ofrecer un poco más para que sientas que tiene un sentido. Y además te ofrecemos que acá podes hacer lo que quieras, especiales, cosas que te gustan. Y entonces la persona elige. Y cuando alguien que está en tu casa decide irse a otro lado, duele“, detalló sobre lo que hicieron en su momento con Nati Jota, Nacho Elizalde o todo el staff de Tarde de Tertulia.

Sin embargo, le tiró más leña al fuego luego de diferenciarse con su adversario: “No me parece (que sea) un tema de valores, eso como que ya roza lo ético y moral... Esto es trabajo”.

Migue Granados durísimo con Nico Occhiato: “Duele”