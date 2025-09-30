Migue Granados hace historia con OLGA: transmitirá en vivo desde un estadio de la NBA

OLGA, el canal de streaming liderado por el rosarino Migue Granados, continúa sorprendiendo con su propuesta innovadora en el mundo del entretenimiento digital y, en esta ocasión, anunció que llevará adelante una experiencia única desde Estados Unidos.

Entre el 13 y el 16 de octubre, el equipo de Soñé que Volaba, integrado por Migue Granados, Lucas Fridman, Marti Benza y Tefi Russo viajarán a Nueva York y Chicago para llevar su programa a una audiencia internacional. La noticia fue anunciada mediante un video cargado de humor, que contó con la participación de los padres de Benza, la mamá de Fridman y el Pollo Álvarez, esposo de Russo. El clip culminó con un flyer que oficializó las fechas del esperado viaje.

Soñé que Volaba desde Estados Unidos

El equipo de producción estará compuesto por ocho personas: cuatro en mesa y cuatro detrás de cámaras, quienes serán responsables de mantener la transmisión en vivo. La programación comenzará el 13 de octubre en Nueva York, continuará el 14 y 15 en la misma ciudad, y finalizará el 16 en Chicago.

Uno de los momentos más esperados será la transmisión en vivo desde la cancha de los Chicago Bulls, programada para las 6 de la mañana (hora de EE.UU.). Posteriormente, el grupo asistirá a un partido de la NBA, ofreciendo a su audiencia una cobertura exclusiva de estos eventos.

Migue Granados

Además de la transmisión en vivo, el equipo de Soñé que Volaba planea grabar vlogs, recorrer lugares emblemáticos y transmitir desde escenarios icónicos, brindando a su comunidad contenido único y entretenido.

Este proyecto especial, que combina streaming, viajes y humor, promete sorprender a la audiencia de OLGA con experiencias inéditas. La transmisión será emitida en vivo por el canal de YouTube de Olga, permitiendo que seguidores de todo el mundo disfruten de esta aventura.

El anuncio de Migue Granados sobre la gira de OLGA por Estados Unidos