Mauro Icardi recibió la confirmación más esperada en medio de su preparación en Turquía

Mauro Icardi atraviesa la etapa final de su rehabilitación tras la grave lesión de rodilla que lo alejó de las canchas en noviembre pasado y se entrena con la mirada puesta en retomar su rol en el Galatasaray.

En medio de su recuperación, acaba de recibir una noticia que renueva sus expectativas: Álvaro Morata, delantero español que llegó al club hace seis meses, acordó su salida por mutuo acuerdo.

Mauro Icardi fue operado por su lesión de rodilla.

El club turco aclaró que Morata rescindió su contrato y el AC Milan compensará a Galatasaray con cinco millones de euros, mientras que el jugador renunció a reclamos salariales por unos 651.562 euros. En su breve paso por el equipo, el atacante disputó 16 partidos, anotó siete goles y aportó tres asistencias.

La partida del español despeja un camino directo para Icardi, quien se ha incorporado progresivamente a los entrenamientos y ya está dentro del plantel que busca retomar el ritmo competitivo. Además, en una nota reciente desde Estambul, confesó sentirse conectado con Argentina y destacó la pasión de los hinchas turcos como algo “de otro nivel”.

Su regreso se concretó después de ocho meses de trabajo fuera del campo y una operación que debió incluir tanto el ligamento cruzado anterior como el menisco de la rodilla derecha. Ahora, con menos competencia interna, tiene una oportunidad de oro para reinsertarse en el XI titular.

Lejos de las polémicas que atraviesan su vida personal, la salida de Morata trae consigo una bocanada de aire puro para el rosarino. El panorama deportivo vuelve a cobrar fuerza y da sentido a su esfuerzo físico durante toda esta temporada de recuperación.

En la entrevista con Marley, Icardi describió lo difícil que resulta moverse por Estambul debido al nivel de fanatismo. “Es muy difícil salir a la calle… Hay gente que se te tira encima… es algo lindo y algo feo a la vez”, confesó.

Con Icardi listo, Osimhen como figura goleadora y ahora sin Morata en el plantel, la delantera del Galatasaray se reconfigura. El argentino encara esta nueva etapa con ilusión, consciente de que el escenario se alinea de nuevo a su favor.