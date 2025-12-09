Lisandro Aristimuño en Rosario: cuándo toca, dónde y precio de entradas

Lisandro Aristimuño es uno de los músicos más originales y completos de su generación. En su rol de productor, músico y cantautor ha forjado un sonido inconfundible que trasciende géneros.

Lisandro Aristimuño nació en Viedma. Es músico, productor y cantautor.

Su estilo se distingue por la fusión de influencias del rock y el pop con las raíces y la riqueza melódica del folclore argentino, creando paisajes sonoros únicos y profundos.

Autor de una de las propuestas artísticas más creativas y renovadoras, Lisandro Aristimuño regresa a Rosario con una especial formación de trío junto a Lucas Argomedo en bajo y Martín Casado en batería, llevando sus canciones a una nueva sonoridad.

El músico regresa en formato en trío.

Discografía

Azules Turquesas (2004)

Ese Asunto de la Ventana (2005)

39° (2007)

Las Crónicas del Viento (2009)

Mundo Anfibio (2012)

Constelaciones (2016)

Criptograma (2020)

El Rostro de los Acantilados (2023)

Lisandro Aristimuño en Rosario