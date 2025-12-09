Lisandro Aristimuño en Rosario: cuándo toca, dónde y precio de entradas

Lisandro Aristimuño es uno de los músicos más originales y completos de su generación. En su rol de productor, músico y cantautor ha forjado un sonido inconfundible que trasciende géneros.
Su estilo se distingue por la fusión de influencias del rock y el pop con las raíces y la riqueza melódica del folclore argentino, creando paisajes sonoros únicos y profundos.
Autor de una de las propuestas artísticas más creativas y renovadoras, Lisandro Aristimuño regresa a Rosario con una especial formación de trío junto a Lucas Argomedo en bajo y Martín Casado en batería, llevando sus canciones a una nueva sonoridad.
Discografía
- Azules Turquesas (2004)
- Ese Asunto de la Ventana (2005)
- 39° (2007)
- Las Crónicas del Viento (2009)
- Mundo Anfibio (2012)
- Constelaciones (2016)
- Criptograma (2020)
- El Rostro de los Acantilados (2023)
Lisandro Aristimuño en Rosario
- La Sala De Las Artes: Suipacha Bis 98, Rosario
- Apertura de puertas: 19:30
- Empieza a las 21:00
- Entradas Online Desde: $40.000
- Formas de Pago: Mercado Pago, Tarjetas Cabal, Naranja, American Express, Visa, Mastercard y débito.
- Link para adquirir la entrada: https://entradaplay.com/compra/precompra/LISANDRO-ARISTIMUNO-EN-ROSARIO/645/