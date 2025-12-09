Vía Rosario / Recitales

Lisandro Aristimuño en Rosario: cuándo toca, dónde y precio de entradas

El músico regresa este viernes a Rosario en formato trío para presentar sus canciones con una propuesta sonora más íntima y experimental.

Redacción Vía Rosario

9 de diciembre de 2025,

Lisandro Aristimuño (fotos: Valentín López).

Lisandro Aristimuño es uno de los músicos más originales y completos de su generación. En su rol de productor, músico y cantautor ha forjado un sonido inconfundible que trasciende géneros.

Lisandro Aristimuño nació en Viedma. Es músico, productor y cantautor.

Su estilo se distingue por la fusión de influencias del rock y el pop con las raíces y la riqueza melódica del folclore argentino, creando paisajes sonoros únicos y profundos.

Autor de una de las propuestas artísticas más creativas y renovadoras, Lisandro Aristimuño regresa a Rosario con una especial formación de trío junto a Lucas Argomedo en bajo y Martín Casado en batería, llevando sus canciones a una nueva sonoridad.

El músico regresa en formato en trío.

Discografía

  • Azules Turquesas (2004)
  • Ese Asunto de la Ventana (2005)
  • 39° (2007)
  • Las Crónicas del Viento (2009)
  • Mundo Anfibio (2012)
  • Constelaciones (2016)
  • Criptograma (2020)
  • El Rostro de los Acantilados (2023)

Lisandro Aristimuño en Rosario

