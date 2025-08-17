Lionel Scaloni vivió un incómodo momento en una estación de servicio y el video se volvió viral

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, es reconocido por su bajo perfil y su cercanía con la gente, pero en las últimas horas fue protagonista de un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales por su inesperada reacción.

Una usuaria de TikTok, identificada como @Alinasoglia, captó al DT mientras se encontraba en la fila de una estación de servicio, esperando para pagar dos paquetes de bizcochitos.

El video muestra a Scaloni con una camiseta estilo urbano de la selección argentina, visiblemente incómodo por la grabación. Ante la cámara, el entrenador atinó a decir: “Uh, hola”, mientras mantenía una actitud reservada y evitaba mirar directamente a la cámara.

La reacción de Scaloni contrastó con la actitud de la tiktoker, quien, sin previo aviso, comenzó a grabar al DT, generando una situación incómoda tanto para él como para los presentes. El video fue publicado en TikTok y rápidamente se compartió en otras redes sociales, generando una amplia repercusión.

Ante su difusión, usuarios de diferentes plataformas expresaron su incomodidad por la situación. “Yo viendo el video me sentí más incómodo que él” y “Qué molesto que te graben así de la nada” fueron algunos de los comentarios que reflejaron el sentir de muchos que consideraron inapropiado el accionar de la tiktoker.

Pero también se desató una ola de memes y comentarios humorísticos, en los que muchos usuarios destacaron la humildad del DT al realizar compras sencillas como cualquier ciudadano.

Ante la sorpresa de todos, en el mismo video se llegó a observar a otra figura del fútbol argentino: el rosarino Marcelo Bielsa se encuentra unos metros detrás de Scaloni también esperando que le cobren su compra.

Este episodio puso en evidencia el debate sobre los límites entre la vida privada de las figuras públicas y el derecho de los seguidores a compartir momentos cotidianos de sus ídolos. Aunque Scaloni ha demostrado en diversas ocasiones su cercanía con la gente, situaciones como esta generan cuestionamientos sobre el respeto a la privacidad.