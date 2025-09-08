El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, salió al cruce este lunes de los rumores sobre una eventual despedida de Lionel Messi, en medio de discusiones sobre la lista de convocados para el Mundial 2026.

En conferencia de prensa, en la previa del encuentro ante Ecuador de este martes, expresó: “El porcentaje de la lista hoy creo que no corresponde decirlo porque no lo tengo claro, estamos lejos y pueden pasar un montón de cosas".

Scaloni dejó en claro que Lautaro Martínez podría ser titular mañana (Foto: Prensa AFA).

Sin embargo, aunque no pudo mencionar nombres específicos que integrarían esa lista, aclaró que “tenemos una base, ya todos lo saben” y que prefiere esperar a contar con información de la FIFA sobre la cantidad de futbolistas que integrarán cada seleccionado. “A partir de que nos digan cuantos jugadores van a ir a la lista del Mundial, tomaremos decisiones”, explicó.

Qué dijo Scaloni sobre la posibilidad de que Messi juegue el Mundial 2026

Sin embargo, la pregunta que más interesaba a los periodistas estaba vinculada a la posibilidad de que el rosarino sea parte del conjunto que defenderá el título mundial.

Lionel Messi y una noche mágica en la cancha de River. (AP)

“En cuanto a Leo no hablé de esta situación, solo sé lo que ha declarado y que se va a tomar con tranquilidad todo este tiempo que así lo merece”, señaló, dejando en claro que no tuvo una conversación en privado sobre el tema.

Pero también le hizo un pedido a la prensa al sostener que hay que “dejarlo tranquilo” ya que “lo que decida estará bien”. Scaloni, quien condujo a Messi a la gloria en el Mundial 2022, repitió que el capitán “ganó el derecho a decidir”, y que desde su rol solo acompañará lo que él elija con madurez y respeto.

Lionel Messi y Julián Álvarez festejan la gran actuación y la victoria de Argentina ante Venezuela en el Monumental. (AP)

El mensaje llega en momentos en que la prensa y los hinchas especulan sobre si el astro jugará el próximo Mundial, tras datos contradictorios: mientras algunos medios citan un alejamiento progresivo por su edad, Scaloni avisó cortar con las especulaciones innecesarias.

Para el técnico, generar ruido sobre si Leo irá o no al Mundial solo distrae. “Lo que queremos es que piense solo en jugar, en estar bien, que no se aburra con rumores externos”, concluyó con claridad.

Quedan varios meses hasta el arranque de la Copa 2026, pero la consigna de Scaloni es clara: el tema del retiro o continuidad de Messi ya no será noticia hasta que él lo decida.