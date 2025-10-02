Lionel Messi presentó TRIONDA, la pelota oficial del Mundial 2026: cuál es su particular diseño

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina y figura destacada del fútbol mundial, fue el encargado de presentar oficialmente Trionda, el balón que se utilizará en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La presentación tuvo lugar el 2 de octubre de 2025, a menos de un año del inicio del torneo, y contó con la participación de Adidas, marca encargada de la fabricación del balón oficial del Mundial.

“Trionda” es el nombre elegido para el balón del Mundial 2026. El término combina “Tri”, que hace referencia a los tres países anfitriones del torneo, y “onda”, que significa ola en español. Este nombre simboliza la unión y la energía que caracterizarán a la próxima Copa del Mundo.

El diseño del balón destaca por sus colores vibrantes que representan a los tres países sede: rojo, verde y azul. Cada color está asociado a un país anfitrión: el rojo para Canadá, el verde para México y el azul para Estados Unidos. Además, el balón presenta una hoja de arce roja, un águila verde y una estrella azul, elementos representativos de cada nación, respectivamente.

La nueva pelota busca combinar tradición y tecnología. Está fabricada con cuatro paneles, el menor número utilizado en un balón de la Copa del Mundo hasta la fecha, lo que permite una mayor precisión y control en el juego. El diseño también incluye texturas en relieve y gráficos en capas que mejoran la estabilidad y el rendimiento del balón en el aire.

Sam Handy, director general de adidas Football, destacó que “cada detalle tiene un impacto”. “Las texturas en relieve, los gráficos en capas y los colores llamativos hacen que la pelota se destaque al instante. Es el balón de la Copa Mundial de la FIFA más divertido visualmente que hemos creado: una pieza de artesanía construida para el escenario más grande”, afirmó Handy.

La presentación de “Trionda” marca el inicio de la cuenta regresiva para el Mundial 2026, que se perfila como una de las ediciones más esperadas de la historia del fútbol. Con Messi como embajador y la innovación en el diseño del balón, se espera que el torneo brinde emociones inolvidables a los aficionados de todo el mundo.

A medida que se acerque la fecha del Mundial, se irán revelando más detalles sobre “Trionda” y otros aspectos relacionados con la organización del evento. Mientras tanto, los fanáticos pueden comenzar a familiarizarse con el nuevo balón que rodará en los estadios de América del Norte.