Lionel Messi volvió a demostrar que su palabra tiene un peso único en el mundo del fútbol. Pero, en esta ocasión, no fue dentro de la cancha ni con la camiseta de la Selección Argentina, sino a través de un comentario en redes sociales que terminó por viralizarse en cuestión de minutos.

El hecho ocurrió después de que Deportivo LSM, el club uruguayo fundado por Messi y Luis Suárez, compartiera la actuación de Martín Parodi, delantero de 23 años que marcó dos goles en el clásico frente a Estudiantes del Plata. El atacante ya suma tres tantos en tres partidos y es una de las figuras del equipo en la Divisional D.

Martín Parodi

Ante esa publicación, Messi escribió apenas una palabra: “¿Palermo?”. Esa mención alcanzó para que la comparación con el máximo goleador histórico de Boca Juniors recorriera los portales deportivos y las redes sociales.

Suárez no tardó en sumarse al juego y reforzó el comentario de su amigo con un “claaaaro: Martín Palermo”, junto a varios emojis de celebración. Entre ambos, instalaron el nombre de Parodi en la agenda futbolera del fin de semana.

Lo sorprendente fue que la reacción llegó hasta el propio Martín Palermo, hoy entrenador del Fortaleza en Brasil. El “Titán” agradeció la mención y felicitó a Parodi, lo que completó un inesperado cruce generacional entre dos ídolos y un joven que recién empieza a hacerse notar.

Martín Parodi

El comentario de Messi no solo significó un espaldarazo para Parodi, sino que dejó en claro la capacidad del capitán argentino para generar impacto más allá de los grandes escenarios. Parodi, emocionado, se expresó con una frase que reflejó lo que estaba viviendo: “Si estoy soñando, no me despierten”. Con esas palabras dejó en evidencia lo que significa para un futbolista joven recibir la atención de Messi y Suárez.

Deportivo LSM participa en la quinta categoría del fútbol uruguayo, pero su vínculo con dos de los mejores delanteros de la historia lo convierte en un club con un foco mediático especial. El caso Parodi es la mejor muestra: en apenas unas horas pasó de ser figura local a protagonista de una noticia global.