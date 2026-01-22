La supuesta amante de Mauro Icardi también filtró chats y agitó la polémica

El escándalo que rodea a Mauro Icardi parece no tener fin y esta vez sumó un nuevo y explosivo capítulo. Natacha Rey, señalada como la supuesta amante del delantero del Galatasaray, decidió romper el silencio y lanzó declaraciones lapidarias contra el deportista.

En una reciente intervención mediática, la joven no se guardó nada y calificó a Icardi de una manera tajante: “La verdad que es un psicópata”, sentenció, sumando más leña al fuego en un contexto de máxima tensión familiar y legal.

Natasha Rey rompió el silencio y dio detalles íntimos sobre su relación con Mauro Icardi: “Tengo grabaciones”.

Rey explicó que su relación con el futbolista no es algo reciente, sino que se remonta aproximadamente al año 2021. Según su relato, todo comenzó con un intercambio hot a través de las redes sociales, una dinámica que ella no intenta ocultar.

“Me hablaba por redes, no lo voy a negar porque en esos años lo hice”, afirmó la uruguaya, quien también detalló que el comportamiento de Icardi solía ser errático, enviando mensajes que luego borraba para no dejar rastro de sus movimientos.

Supuesto contacto en noviembre del 2025.

Pruebas en manos de la Justicia

A diferencia de otras oportunidades, la modelo aseguró que esta vez la situación escaló a un plano mucho más serio. Natacha confirmó que ya no se trata solo de rumores de pasillo, sino que tiene los chats y el material debidamente resguardado.

Por otro lado, la joven aprovechó para solidarizarse con la empresaria y madre de las hijas de Icardi. “Te comprendo, mujer W”, expresó Rey, dirigiéndose directamente a Wanda Nara.