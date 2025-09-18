La inesperada decisión de Lionel Messi que impacta en Inter Miami

La despedida de Lionel Messi del Inter Miami es un tema que recurrentemente da vueltas y presenta interrogantes, especialmente en los hinchas que siguen el día a día del capitán de la Selección Argentina. Por eso, una reciente decisión que tomó el astro con respecto al club de Florida despejó dudas, al menos, sobre su futuro inmediato.

La Academia del Inter Miami dio un paso inédito al anunciar que, a partir de la temporada 2025-26, los uniformes de sus divisiones juveniles llevarán el logo oficial de Lionel Messi. Este gesto no sólo tiene un valor simbólico, sino que se interpreta como una declaración de ambición y reconocimiento hacia lo que representa su figura dentro del club.

Lionel Messi posa junto a jugadores de las juveniles de Inter Miami

El convenio se aplicará tanto en los uniformes locales, de color rosa característico del club, como en los alternativos, en negro. Esto supone que cada niño o adolescente que juegue en las inferiores vestirá una camiseta que lleva la marca personal de Messi, presente como parte visible de su identidad institucional.

Desde el club se presentó esta iniciativa como “más que una camiseta: es un manifiesto de ambición y un puente entre sueños y grandeza”. El uniforme que incluye el logo de Messi se llama Promise Kit. Ya había sido utilizado en rosa en la campaña 2024-25, pero ahora adquiere un significado mayor al incorporar la marca del capitán en todas las categorías de base.

Las camisetas de las juveniles de Inter Miami llevarán la marca de Messi

El impacto comercial también fue instantáneo: en 2025, las camisetas de Messi y de Luis Suárez figuran entre los más vendidos de la MLS, mientras que otras figuras del club también están dentro del top de ventas. La visibilidad de Messi atrae no sólo por su jerarquía deportiva, sino por lo que representa para los fanáticos y el mercado de merchandising.

Messi, que tiene ya 38 años y sigue siendo una de las figuras más relevantes del fútbol mundial, vio cómo su marca personal se extiende más allá de los estadios, y llega hasta los juveniles del club que lo aloja. El gesto refuerza su vínculo con Inter Miami, una institución que ha crecido en reconocimiento, infraestructura deportiva, éxitos recientes y posicionamiento internacional.

El cambio también forma parte de una estrategia más amplia del club rosa, que ya se ha consolidado como marca global. Inter Miami no sólo apuesta al éxito deportivo, sino también al marketing, la identidad visual y la experiencia de sus seguidores, adentrándose en lo cultural, lo simbólico, más allá del campo de juego.

Cabe destacar que esta medida no tiene precedentes: es la primera vez que una Academia juvenil en todo el mundo adopta visible y oficialmente la marca de un jugador profesional en su camiseta oficial. Esa innovación marca un antes y un después en cómo los clubes vinculan sus categorías inferiores con las figuras que los representan.