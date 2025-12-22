La hermana menor de Lionel Messi se casa en Rosario: quién es su pareja y cómo será la boda

La llegada de Lionel Messi a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos ha generado, como cada año, una enorme expectativa en la ciudad. Sin embargo en este 2025 el clima es diferente: la familia se prepara para un evento muy especial que toca las fibras más profundas de sus raíces. María Sol Messi, la hermana menor del astro, contraerá matrimonio con Julián “Tuli” Arellano, en lo que promete ser una ceremonia cargada de emoción y recuerdos de infancia.

Lionel Messi y María Sol Messi.

La historia de amor entre María Sol y Julián nació en el corazón del barrio La Bajada, donde ambos crecieron y compartieron sus primeros años de vida. La relación está consolidada desde hace tiempo; de hecho, Arellano ya formaba parte del círculo íntimo cuando acompañó a la familia en el casamiento de Lionel y Antonela en 2017.

Quién es el técnico que enamoró y se va a casar con la hermana de Lionel Messi

Julián Arellano, nacido y criado en Rosario, ha desarrollado una carrera vinculada al deporte, pero desde un perfil distinto. Tras sus pasos iniciales como jugador en la ciudad, se formó como entrenador y actualmente integra el cuerpo técnico de la categoría Sub 19 del Inter Miami, club al que se incorporó en 2023. Por su parte, María Sol ha construido un camino sólido como empresaria y diseñadora de moda, liderando su propia marca de indumentaria con proyección internacional y colaborando en proyectos familiares como “The Messi Store”.

María Sol Messi, la hermana menor del astro, contraerá matrimonio con Julián “Tuli” Arellano.

La boda de la hermana menor de Messi

La boda se llevará a cabo el 3 de enero bajo un estricto protocolo de privacidad en el barrio cerrado Kentucky, en la vecina localidad de Funes. Se espera que sea una celebración reservada exclusivamente para los afectos más cercanos, lejos del asedio mediático. La fecha fue elegida estratégicamente para que el capitán del Inter Miami pueda participar de los festejos antes de regresar a los entrenamientos en los Estados Unidos, programados para el 7 de enero.

La unión entre Antonela Roccuzzo y María Sol Messi

Antonela Roccuzzo, quien mantiene una relación cotidiana y cercana con su cuñada, es una de las principales impulsoras de la marca de María Sol, lo que refuerza la unión entre las mujeres de la familia. El evento servirá como un punto de encuentro para los amigos de toda la vida de La Bajada, reafirmando que, a pesar de la fama mundial del apellido, los Messi eligen mantener sus tradiciones y vínculos de origen intactos.

Rosario y Funes serán nuevamente el escenario de un momento histórico para la familia del mejor jugador del mundo. Lejos de los reflectores y los estadios colmados, este casamiento se presenta como una postal de sencillez y raíces compartidas. Será la oportunidad perfecta para que los Messi celebren en su tierra, cerrando las Fiestas con un evento que quedará guardado para siempre en la intimidad de su círculo más querido.